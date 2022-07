Montpellier HSC Mercato : Un défenseur du MHSC rejoint la Serie A

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 12:15

Montpellier HSC Mercato : Laissé libre par le MHSC à la fin de son contrat, un défenseur rebondit en Italie en Serie A. Il a signé un contrat de 4 ans.

Montpellier HSC Mercato : Junior Sambia rebondit à l'US Salernitana

Le Montpellier HSC n’a pas prolongé le contrat de Junior Sambia qui a expiré le 30 juin 2022. Il est donc parti librement du MHSC après cinq saisons passées à la Paillade. Libre de tout engagement, le défenseur a signé à l’US Salernitana en Serie A, cette nuit, selon les informations de Foot Mercato. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, le latéral droit a signé un contrat de 4 saisons, qui le lie au club transalpin jusqu’au 30 juin 2026 à en croire la source. Junior Sambia rejoint ainsi un joueur passé en Ligue 1, Domagoj Bradaric (arrière gauche), transféré par le LOSC vers le club basé à Salerne en Campanie, la semaine dernière.

Junior Sambia a quitté le Montpellier HSC avec lequel il a disputé 160 matches, dont 139 en Ligue 1 entre 2017 et 2022, pour 6 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées. Après trois saisons sous le maillot du Chamois Niortais, en Ligue 2, et son passage en Hérault, le joueur de 25 ans va découvrir un autre grand championnat parmi les cinq en Europe.

Montpellier HSC Mercato : Cabella, Ristic et Vidal ont aussi trouvé un point de chute

Le Montpellier HSC a laissé filer plusieurs joueurs cet été pour faire la place aux recrues. En plus de Junior Sambia, Ambroise Oyongo, Rémy Cabella, Mihailo Ristic et Clément Vidal ont été aussi laissés libres à la fin de leur bail respectif. Cabella s’est engagé avec le LOSC, Ristic a signé au Benfica Lisbonne et Vidal a rejoint le promu en Ligue 1, l’AC Ajaccio. Quant à Florent Mollet, il a fait l’objet d’un transfert à Schalke 04. En revanche, la direction du Montpellier HSC a recruté cinq nouveaux joueurs, dont les trois premiers en provenance de l’ASSE : Arnaud Nordin, Wahbi Khazri, Falaye Sacko, Théo Sainte-Luce et Faitout Maoussa (prêté par le FC Bruges).