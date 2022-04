Montpellier HSC Mercato : Un cadre du MHSC va quitter le club

Publié par Thomas G. le 05 avril 2022 à 14:05

Un joueur important du Montpellier HSC va partir à la fin de son contrat. Le latéral droit n'a pas réussi à retrouver son niveau depuis son infection au Covid-19.

Montpellier HSC Mercato : Junior Sambia va quitter Montpellier

Selon le journaliste de France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte, Junior Sambia ne sera plus un joueur du MHSC l’an prochain. "C’est une certitude désormais, on le sait, Junior Sambia est en fin de contrat et ne restera pas à Montpellier", a-t-il déclaré.

Le latéral droit avait contracté il y a deux ans, une forme sévère du Covid-19, se retrouvant même dans le coma. Depuis son hospitalisation, il n’a pas retrouvé le niveau qui était le sien. Junior Sambia est en difficulté cette saison avec Montpellier, ses prestations ne sont pas convaincantes, il a même été pris en grippe par une partie du public, lors du dernier match face au Stade Brestois.

Son coéquipier, Elye Wahi, s’est exprimé sur l’avenir de Junior Sambia. "Cela ne fait jamais plaisir d’entendre un joueur de ton équipe se faire siffler. On ne peut pas empêcher les gens de faire certaines choses. Il est conscient de sa saison, il sait qu’il ne restera pas Montpellier et j’espère qu’il trouvera une nouvelle porte de sortie avant la fin." L’attaquant du MHSC a confirmé le départ de Junior Sambia qui partira donc libre de Montpellier cet été.

Téji Savanier, la seule éclaircie de cette fin de saison ?

Les Montpelliérains ont perdu tout espoir de disputer la Coupe d'Europe après leur défaite à domicile face à Brest. À l’issue de la rencontre, le moral des joueurs était au plus bas et la saison du club de la Paillade est terminée, les dirigeants ont déja la tête à la saison prochaine.

Le plus gros chantier des dirigeants s'avère être l’avenir de Téji Savanier au MHSC, qui est toujours indécis. Le milieu français de 30 ans n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club de coeur et devrait faire l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato. Le président du MHSC s’est montré confiant quant à la prolongation de son meilleur joueur, en expliquant que seule une énorme offre pouvait changer la donne.