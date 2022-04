Montpellier HSC Mercato : Un premier départ déjà acté au MHSC

Publié par Ange A. le 15 avril 2022 à 07:20

Montpellier HSC Mercato : Junior Sambia se dirige vers la sortie l’été prochain. Le défenseur est en fin de contrat au MHSC.

Montpellier HSC Mercato : Un départ se précise en défense cet été

Le Montpellier Hérault a enregistré deux coups durs l’été dernier en fin de fin de mercato. Andy Delort et Gaëtan Laborde ont quitté le Montpellier HSC respectivement pour l’OGC Nice et le Stade Rennais. Alors que la saison tire à sa fin, d’autres départs se profilent au MSHC. À un an de la fin de son contrat, Téji Savanier est ciblé par l’OGC Nice cet été. En fin de contrat, Mihailo Ristic voit son nom associer à l’Olympique de Marseille. Également en fin de bail, Junior Sambia ne sera pas retenu cet été. Une tendance encore confirmée par Bertrand Queneutte. Le confrère de France Bleu assure que le joueur et le club s’attendent à son départ à l’issue de la saison.

Quelle destination pour Junior Sambia ?

Coéquipier de Junior Sambia au Montpellier Hérault SC, Elye Wahi avait récemment confirmé les velléités de départ du latéral droit. Celui-ci souhaite se relancer ailleurs. « Il a conscience de la saison qu’il fait. Il sait que malheureusement, il ne restera pas à Montpellier, qu’il lui faut trouver une porte de sortie. Et j’espère qu’il la trouvera avant la fin de la saison », indiquait l’attaquant du Montpellier HSC dans l’émission 100% Paillade. D’après Bernard Queneutte, l’arrière droit du MHSC dispose de quelques touches à l’étranger. Le défenseur de 25 ans serait sur les tablettes d’une formation de Bundesliga et de quelques écuries de Championship (D2 anglaise).

Mais la source croit savoir que Junior Sambia privilégie un autre défi sportif dans l’Hexagone. Formé à Niort, le Lyonnais a rejoint le MHSC en 2018 contre 2 millions d’euros. Il totalise 18 titularisations en 31 matchs cette saison pour un but.