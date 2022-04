PSG-OM : Une bonne nouvelle tombe au Paris SG pour le Classico !

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 15:17

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OM dimanche au Parc des Princes. Et les choses s’annoncent plutôt bien pour les Parisiens.

Neymar pas suspendu avec le PSG contre l’OM

Auteur d’un triplé contre Clermont Foot samedi passé, Neymar a écopé d’un carton jaune. Le troisième en dix rencontres pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. De retour à la compétition après plus de deux mois de soins, la star brésilienne de 30 ans avait déjà reçu un carton jaune contre le FC Nantes lors de la 25e journée de Ligue 1 et face à l’AS Monaco, à l’occasion de la 29e journée du championnat. Conformément aux règles de la LFP, le coéquipier de Kylian Mbappé sera sanctionné d'un match ferme ce mercredi par la commission de discipline.

Un match de suspension qu'il devra toutefois purger contre Angers SCO le mercredi 20 avril à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Cette sanction prenant effet seulement à compter du 19 avril à minuit. Neymar sera donc bel et bien sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche prochain, pour le deuxième Classico de la saison contre l'Olympique de Marseille. Une excellente nouvelle pour l’équipe parisienne qui veut terminer en beauté ce sprint final.

Le PSG retrouve sa MNM au bon moment contre l’OM, Neymar exulte !

En démonstration à Clermont samedi en Ligue 1, les trois attaquants vedettes du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi se sont enfin montrés complices sur un terrain de football. Une entente que le milieu offensif brésilien aurait aimé voir un peu plus tôt dans la saison.

« Je suis très satisfait et heureux d’avoir marqué mon premier triplé de la saison. Encore plus heureux pour la victoire et pour notre attitude. C’est important que l’alchimie entre nous soit un peu plus importante à chaque match. Malheureusement, tout le monde est pratiquement à 100% à la fin de la saison (…) C’est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs qui sont très intelligents. Leo et Kylian sont hors du commun, ce sont deux génies », a déclaré Neymar sur PSG TV après le match.