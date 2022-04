OM : Un renfort de taille en attaque avant le choc contre PAOK !

Publié par Timothée Jean le 12 avril 2022 à 22:56

L’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, devrait enregistrer un renfort de taille en attaque pour le match retour contre le PAOK Salonique jeudi soir.

OM : Arkadiusz Milik annonce son retour avant PAOK Salonique

L’Olympique de Marseille et tous ses supporters peuvent pousser un ouf de soulagement. L’équipe phocéenne devrait récupérer à temps l’un de ses meilleurs atouts offensifs, Arkadiusz Milik. Le principal avant-centre de l’ OM a contracté une blessure au genou lors de la récente trêve internationale avec la Pologne. Bon nombre de médias avaient immédiatement annoncé une absence de plusieurs semaines. Mais il se pourrait bien que le grand attaquant de l’Olympique de Marseille fasse son retour à la compétition soir contre PAOK en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence.

En effet, la rééducation d’Arkadiusz Milik avance bien et l’optimisme règne à présent pour son retour à la compétition. Le principal concerné est lui-même très confiant et déterminé à reprendre du service. Il suit à la lettre le protocole de soins, il a repris l’entraînement collectif et si tout se passe bien, l’attaquant de 28 ans devrait revenir sur les terrains face au PAOK Salonique, une rencontre européenne décisive pour les deux équipes. Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Marseillais ont à cœur de terminer le boulot jeudi soir en Grèce afin d’obtenir leur qualification pour les demi-finales de C4. Si cette nouvelle se confirme, l’ OM devrait donc compter sur un renfort de poids en attaque. D’ailleurs, Arkadiusz Milik l’a lui-même annoncé sur son compte Twitter : « il est temps d'accélérer les choses ». Il souhaite ainsi être opérationnel pour le déplacement à Thessalonique.

Plusieurs absents du côté de l’Olympique de Marseille

Il faudra par ailleurs patienter pour savoir si Arkadiusz Milik sera apte pour le match contre le PAOK Salonique. En tout cas, un retour du buteur prêté par Naples ne serait pas un luxe au vu des nombreuses absences qui secouent l’Olympique Marseille. Boubacar Kamara, Bamba Dieng et Gerson sont suspendus pour le match retour contre PAOK. Tandis que Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi sont blessés. Luis Henrique n’est pas qualifié pour ce match européen et Cédric Bakambu reste toujours incertain.