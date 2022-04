OM : Guendouzi prévient le PAOK Salonique pour le match retour

Publié par Timothée Jean le 08 avril 2022 à 11:55

Si l’ OM est venu à bout du PAOK Salonique (2-1) jeudi soir, Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers savent que la qualification n’est pas encore acquise.

OM : Mattéo Guendouzi retient l’essentiel face au PAOK

C’est dans un stade Vélodrome en fusion que l’Olympique de Marseille recevait jeudi soir le PAOK Salonique pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Et les hommes de Jorge Sampaoli ne sont pas passés à côté de leur match. Les Marseillais se sont logiquement imposés (2-1) face à l’équipe grecque. Largement dominateur, l’ OM aurait même pu mener très largement dans cette rencontre. Ils se contentent finalement d'un petit but d'avance, ce qui redonne de l’espoir aux Grecs pour le match retour.

Mais Mattéo Guendouzi reste optimiste et retient l’essentiel, la victoire de son équipe. « C’est la sixième victoire d'affilée, on a confiance en nous. On est sur une très bonne dynamique. Il y a un peu de déception sur le fait de concéder un but, mais on va retenir la victoire », a-t-il déclaré. À noter que les Marseillais ne sont pas sortis indemnes de cette rencontre européenne. Gerson, Bamba Dieng et Boubacar Kamara sont suspendus pour le match retour en Grèce jeudi prochain. Ces absences pourraient coûter chères aux Marseillais. Mattéo Guendouzi a cependant tenu à rappeler que l’ OM est doté d’un effectif de qualité, capable d’aller chercher la qualification en Grèce. « C’est dommage pour Kamara, Gerson et Dieng, mais on est l'OM, on a un effectif de qualité et on donnera tout au match retour », a-t-il assuré avant de fustiger le comportement des supporters grecs.

L' OM fera le nécessaire pour se qualifier

En effet, la rencontre entre l’ OM et le PAOK Salonique a été secouée par de nombreux affrontements entre les supporters des deux clubs. Entre le scénario du match, les affrontements entre les fans des deux camps et les menaces proférées par l’entraîneur du club grec, Razvan Lucescu, les Marseillais s’attendent donc à évoluer dans une ambiance hostile jeudi prochain en Thessalonique. Mais cela n’inquiète pas Mattéo Guendouzi, déterminé à aller chercher un résultat positif en Grèce la semaine prochaine. « On fera tout pour gagner au retour », a-t-il prévenu.