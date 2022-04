LOSC Mercato : Un gros départ à 0€ se précise cet été à Lille

Publié par Ange A. le 14 avril 2022 à 04:13

LOSC Mercato : En fin de contrat, Burak Yilmaz se dirige vers la sortie l’été prochain. L’attaquant turc ne manque pas de touches.

LOSC Mercato : Burak Yilmaz vers un départ à Lille

Champion de France en titre, le Lille OSC vit une saison particulièrement difficile. Avant la réception du RC Lens ce samedi, le LOSC ne pointe qu’à la 7e place de Ligue 1 Uber Eats. Alors que son avenir européen reste imprécis, le club nordiste est certain de vivre un nouvel été agité. Avec les intérêts que suscitent Renato Sanches, Jonathan David ou encore Sven Botman, de grosses ventes sont annoncées à Lille. À côté de ces transferts, des joueurs en fin de contrat comme Xeka et Burak Yilmaz vont quitter le club. Les chances de voir les contrats de ces deux éléments prolonger sont minces au moment où la saison tend à sa fin. Si le milieu portugais est pisté par la Roma et le Benfica, le buteur turc dispose également de touches à l’étranger.

Quelle destination pour Yilmaz cet été ?

Ignazio Genuardi assure que Burak Yilmaz ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. L’insider révèle sur Twitter qu’au moins deux formations du championnat turc suivent l’avant-centre de 36 ans. La source croit savoir que l’attaquant international (77 sélections/31 buts) ne serait pas contre un nouveau challenge loin du Vieux continent. Le sociétaire du LOSC serait tenté par une dernière pige en Major League Soccer. Malgré sa saison difficile, Yilmaz ne manque pas de points de chute.

Acteur majeur du sacre du Lille OSC la saison dernière avec ses 16 buts et 5 passes décisives en championnat, le Turc a baissé en régime. Il ne compte que 7 réalisations et 5 offrandes sur la campagne en cours, dont 4 buts en Ligue 1. Reste plus qu’à savoir où il posera ses valises après deux saisons contrastées dans le Nord.