LOSC Mercato : Après Yilmaz, un autre départ et une signature actés

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 23:26

LOSC Mercato : Le mercato s'anime à Lille OSC. Après le départ officiel de Burak Yilmaz, un autre départ et une nouvelle signature ont été officialisés.

LOSC Mercato : Xeka part, José Fonte prolonge d'une saison

En fin de contrat en juin, Burak Yilmaz (36 ans) a quitté LOSC. Il a décidé de ne pas prolonger son aventure avec le club nordiste. Dans la foulée, le club champion de France 2021 a aussi acté le départ de Xeka, comme pressenti. Ce dernier a aussi quitté Lille librement. Mais contrairement au turc et au Portugais, José Fonte a rempilé. Lille OSC a officialisé la nouvelle signature du défenseur central, ce même jour. Le capitaine des Dogues a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, comme l’été dernier. Il va ainsi faire une 5e saison consécutive sous le maillot lillois. « Un an de plus pour José Fonte ! Le capitaine des Dogues et le LOSC sont heureux d’annoncer la prolongation de leur contrat conjoint pour une saison supplémentaire », a informé le club du Nord.

José Fonte (38 ans) a confié ses premières impressions, sur le site internet des Dogues. Il avoue que l'équipe de Lille a toujours été « sa priorité ». « Je me sens bien et je suis aujourd’hui très heureux de continuer de pouvoir écrire de belles pages de l’histoire du LOSC. C’est un club et une ville dans lesquels je me sens bien. J’aime vivre à Lille, j’ai une bonne relation avec tout le monde, avec les supporters. Je continuerai de tout donner. Nous devons continuer ensemble de faire grandir le club », a-t-il déclaré.

Létang justifie la nouvelle signature avec le défenseur portugais

Président Directeur général de la formation lilloise, Olivier Létang se réjouit de pouvoir compter sur l’expérience du Portugais pour une année de plus. « José aura participé à tous les matchs cette saison, seul joueur des 5 grands championnats dans ce cas, ce qui démontre son niveau de professionnalisme et d’engagement. Alors que nous allons basculer vers une nouvelle saison au cours de laquelle nous souhaitons plus de soif de victoire, plus de solidarité, plus de dons de soi, notre volonté était clairement de prolonger le contrat de notre capitaine pour une nouvelle saison », a justifié le dirigeant du LOSC.