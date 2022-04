OM Mercato : La vraie raison du retour de Payet à Marseille

Publié par Ange A. le 14 avril 2022 à 05:33

OM Mercato : Ancien coach de Dimitri Payet à West Ham, Slaven Bilic s’est livré sur le retour du milieu à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Les confidences de Bilic sur Dimitri Payet

Dans un récent entretien sur RMC Sport, Dimitri Payet s’est confié sur sa carrière. Le milieu offensif révélait notamment qu’à défaut de signer son retour à l’Olympique de Marseille, il aurait pu rejoindre Manchester United. Le meneur de jeu assurait qu’il avait opéré « un choix aussi bien sportif que familial » avec sa signature à l’OM. Au vu de ses performances, l’international tricolore (38 sélections/8 buts) encore sous contrat jusqu’en 2024 a pris la meilleure décision. Du haut de ses 35 ans, il est le Marseillais le plus décisif cette saison avec ses 13 buts et 12 passes décisives en 39 matchs. Ancien entraîneur de Payet à West Ham, Slaven Bilic avance une autre raison pour expliquer le départ de son ancien protégé de Londres.

L’énorme exigence de Payet à West Ham

Le technicien croate dévoile que Dimitri Payet réclamait plus à la direction des Hammers à l’époque. Surfant sur son bel Euro 2016, le milieu offensif avait sollicité une nouvelle revalorisation salariale à ses dirigeants. Ces derniers n’ont pas accédé à cette demande. Raison pour laquelle il a été refourgué à l’Olympique de Marseille contre un montant avoisinant les 30 millions d’euros en janvier 2017.

« Avec West Ham, il est devenu une star de la Premier League et a percé en équipe nationale. Et puis, il a pris part à l’Euro 2016 et a demandé à être revalorisé ou à partir. Le club a refusé car il l’avait déjà fait lors de sa première saison […] Il est normal que l’appétit d'un joueur grandisse quand cela se produit », a révélé Slaven Bilic dans un entretien à FourFourTwo.