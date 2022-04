PSG Mercato : Doha sur le point de boucler une opération géniale

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2022 à 21:50

PSG Mercato : En attendant d’être fixé pour Mbappé, le Paris SG avance sur certains dossiers importants. Le Qatar serait proche de frapper un joli coup.

PSG Mercato : Liverpool et Chelsea s’attaquent à un jeune titi parisien

Le Paris Saint-Germain va-t-il perdre une nouvelle pépite l’été prochain ? En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, Ismaël Gharbi n’a toujours pas paraphé un nouveau bail et plusieurs cadors européens s’activeraient déjà pour tenter de le récupérer à l’issue de la saison. En effet, d’après les informations relayées récemment par le média Goal, les recruteurs de Liverpool et Chelsea surveilleraient la situation du jeune espoir du centre de formation du club de la capitale.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino, le milieu de terrain offensif pourrait ainsi aller éclore sous les couleurs des Reds ou des Blues à compter de la saison prochaine. Considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération, le Titi de 18 ans est promis à un bel avenir comme l’atteste Guillaume Sera, l’un de ses anciens entraîneurs chez les jeunes du Paris SG.

« Il est capable de jouer au milieu, mais aussi à l’extérieur où il peut ensuite dériver vers le but. Il a aussi un sens aigu du but face au but. Mais il a aussi beaucoup de marge de progression dans le jeu positionnel et les phases de transition », a expliqué le technicien français sur RMC Sport. Mais aux dernières nouvelles, le jeune protégé de Zoumana Camara aurait arrêté une importante décision pour son avenir.

PSG Mercato : Ismaël Gharbi donne sa priorité au Paris SG

Après le défenseur central Presnel Kimpembe et le milieu de terrain Adrien Rabiot, un autre Titi serait déterminé à se battre pour réussir à s’imposer au Paris Saint-Germain. Sollicité par les plus grands d’Europe, le jeune Ismaël Gharbi aurait pris la résolution de rester et poursuivre sa progression sous les couleurs rouge et bleu. Disparu des radars après sa contamination au Covid-19 et plusieurs pépins physiques, le natif de Paris souhaiterait signer son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain.

D’après les renseignements livrés ce jeudi par Goal, Gharbi donnerait même sa priorité à son club formateur. En négociations avec ses dirigeants depuis des, le milieu de terrain parisien aimerait toutefois avoir des garanties concernant son inclusion dans la rotation au milieu de terrain la saison prochaine avant de signer.

Si le doute plane actuellement sur les situations de Xavi Simons (libre le 30 juin) et Édouard Michut (mécontent de sa situation), Ismaël Gharbi lui voudrait s’inscrire dans la durée avec le club parisien. Une véritable victoire pour le Paris SG critiqué pour perdre ses jeunes talents avant de les voir briller.