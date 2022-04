OM Mercato : Longoria accélère pour le successeur de Milik !

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 00:50

OM Mercato : Suspendue à la décision d’Arkadiusz Milik sur son avenir, la direction marseillaise travaille en parallèle pour trouver son successeur.

OM Mercato : Une piste surprenante pour remplacer Milik

Le doute plane toujours sur l'avenir d’Arkadiusz Milik, prêté à l’Olympique de Marseille par Naples. Consciente de l'incroyable potentiel offensif de l’avant-centre polonais, la direction de l’ OM souhaite le conserver le plus longtemps possible. C’est le souhait affiché par Pablo Longoria. Le président marseillais envisage de lever son option d’achat estimé à environ 12 millions d’euros. Cependant, le buteur prêté par Naples fait durer le plaisir. Il attendrait la fin de la saison en cours, avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, avant de trancher pour son avenir. Cette hésitation du buteur polonais ne rassure pas en interne les dirigeants phocéens.

Pour parer à toute éventualité, la direction de l’OM plancherait alors sur sa succession. Le club marseillais voudrait attirer un nouvel avant-centre en cas de départ d'Arkadiusz Milik. C’est dans cette optique que les noms de Mohamed-Ali Cho (Angers) et Youssef En-Nesyri (Séville) ont circulé ces derniers du côté de Marseille. Les dirigeants phocéens auraient également jeté leur dévolu sur une piste pour le moins surprenante, Martin Satriano (Stade Brestois).

Martin Satriano, une cible prioritaire pour Marseille ?

Le But assure en effet que l’option Martin Satriano devient de plus en plus crédible ces dernières heures au sein de l'état major marseillais. Le nouveau crack du Stade brestois cocherait en effet toutes les cases en cas de départ de Milik. Il est prêté par l’Inter Milan, qui ne serait pas contre l’idée de le céder à l’issue de son prêt à Brest en juin prochain. L’ OM se serait donc positionné pour le recruter. Mais le club phocéen devra sortir le chéquier pour son éventuel transfert.

Arrivé l’hiver dernier en provenance de l’Inter Milan, Martin Satriano a connu une nette progression au Stade Brestois. Sa valeur marchande est désormais estimée à 4 millions d’euros selon Transfermarkt. Il reste à savoir si l’ OM passera à l’offensive dans ce dossier. Tout dépendra sans doute de l’issue des négociations pour Arkadiusz Milik.