PSG Mercato : 75M€, Al-Khelaïfi proche d’un exploit retentissant

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 07:50

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi poursuit son travail de développement du Paris SG. Le club parisien serait ainsi proche d’une signature majestueuse.

Qatar Airways en passe de devenir le sponsor maillot du PSG

À la fin de cette saison, Accor Hôtels ne va pas renouveler son contrat de sponsor officiel du maillot du Paris Saint-Germain signé depuis 2019. Le groupe français va continuer à soutenir le club de la capitale sous une autre forme. Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne travaillent donc à trouver un nouveau partenariat dans ce sens, mais avec le meilleur revenu possible. Ce jeudi, RMC Sport a confirmé les discussions avancées entre le Paris SG et Qatar Airways, annoncées il y a quelques jours par le quotidien L’Équipe.

« Comme annoncé par le journal L’Équipe, RMC Sport confirme les discussions entre la direction parisienne et la société Qatar Airways autour d’un contrat de sponsoring. Les échanges se poursuivent entre la compagnie aérienne et l’actuel leader du Championnat de France. Qatar Airways pourrait ainsi remplacer ALL-Accor Live Limitless comme principal sponsor maillot du PSG. Ce dossier est « en cours de finalisation » selon les informations d’une source pour RMC Sport. Mais rien n’est définitivement acté pour le moment », a expliqué la radio métropolitaine. Ce nouveau partenariat à venir devrait rapporter gros au club de la capitale.

PSG Mercato : Jackpot pour Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG

Alors que Sébastien Bazin et son groupe hôtelier ACCOR s’apprêtent à retirer leur nom sur le maillot du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfise rapprocherait d’une signature de partenariat avec Qatar Airways. À en croire les renseignements relayés par le journaliste Abdellah Boulma, le président du PSG devrait bientôt parapher un contrat avec la compagnie aérienne du Qatar. Un deal colossal qui devrait permettre aux Rouge et Bleu d’encaisser chaque année un chèque de 75 millions d’euros, soit un peu plus que les 65 millions d’euros de son prédécesseur, ALL-Accor Live Limitless.

« Comme révélé par l’E, Qatar Airways sera bien le sponsor maillot du PSG. Précision : un contrat de sponsoring dont le montant avoisinerait les 75 millions d’euros/an. Accor ne cessera pas pour autant son engagement, mais apparaîtra en qualité de partenaire minoritaire », écrit Abdellah Boulma sur son compte Twitter. Déjà partenaire officiel des compétitions de la FIFA, y compris de la dernière Coupe du Monde, la compagnie aérienne qatarienne devrait également bientôt figurer sur le maillot du Paris Saint-Germain.