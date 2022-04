ASSE Mercato : Un cadre de Saint-Etienne proche de la Bundesliga

Publié par Thomas G. le 15 avril 2022 à 10:20

ASSE Mercato : La situation à Saint-Etienne est préoccupante, Sainté est toujours relégable et pourrait même perdre un attaquant cet été.

ASSE Mercato : Un international gabonais veut changer d'air

Après des débuts prometteurs sous Pascal Dupraz, les Verts sont dans la tourmente. Les Stéphanois enchaînent à nouveau les contre-performances. Cette saison compliquée aurait donné des envies d’ailleurs à un attaquant de l’ASSE. En effet, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, Denis Bouanga pourrait quitter le Forez. L’international gabonais est suivi par l’Eintracht Francfort. L’actuel demi-finaliste de Ligue Europa aurait déjà contacté le joueur. Le Borussia Mönchengladbach s’est également renseigné sur sa situation.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant des Verts se questionne sur son avenir et ambitionne de jouer la Coupe d’Europe. Il ne souhaite pas revivre une saison dans la lutte pour le maintien. L’ancien joueur du FC Lorient estime que la Bundesliga est un championnat qui pourrait lui convenir. Denis Bouanga est de retour à son meilleur niveau en cette fin de saison. Ses performances pourraient attirer la convoitise de clubs plus prestigieux. En cas de belle offre, il ne serait pas bloqué par la direction de Sainté.

L’opération maintien n’est pas terminée pour les Verts

Les Stéphanois devront lutter pour le maintien jusqu’au bout. Actuellement 18e, à 1 point du premier non-relégable, l’ASSE doit reprendre sa marche en avant. La débâcle à Lorient a laissé des traces. Pascal Dupraz a très mal digéré ce résultat, il a déclaré : « Pour tout un tas de raisons, je n'ai pas envie de reparler du match contre Lorient. C'était une défaite cuisante et j'en assume la responsabilité. Elle est très difficile à expliquer au vu du scénario. »

Les Verts n’ont plus connu la Ligue 2 depuis 2004. La mobilisation est totale à Saint-Etienne qui ne souhaite pas revivre les malheurs de la descente. Prochain rendez-vous pour les hommes de Pascal Dupraz, samedi, face à Brest à domicile. Les Stéphanois n’ont plus gagné depuis 4 matches mais pourront compter sur le retour de Wahbi Khazri qui était blessé depuis plusieurs semaines.