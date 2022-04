OM : Marseile menacé de lourdes sanctions après PAOK !

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 15:20

L’UEFA a ouvert une enquête sur les violences survenues lors du match aller entre l’ OM et le PAOK Salonique. Cela pourrait coûter cher à Marseille.

OM : La date du verdict de l’UEFA connue

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique se retrouvaient en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Vainqueur à l’aller (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas tremblé face à l’ambiance surchauffée de La Toumba. Grâce à un but de l’inévitable Dimitri Payet, les Marseillais s’imposent (0-1) sur la pelouse du PAOK Salonique et se qualifient pour le dernier carré de la compétition. Toutefois, une terrible menace plane sur l’ OM.

En effet, le match aller entre les deux équipes a été marqué par de violents incidents. Des affrontements entre les supporters des deux équipes avaient éclaté dans les rues de la cité phocéenne avant de se poursuivre dans les tribunes du Vélodrome. Plusieurs fumigènes avaient été lancés d’un camp à l’autre et des dommages considérables ont été causés. Pour tous ces actes déplorables, l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête. La commission de discipline de l’instance, après avoir entendu et évalué les arguments de chacun, va statuer sur la responsabilité de chaque partie lors de ces débordements. Sur son site officiel, l’UEFA précise d’ailleurs qu’elle rendra son verdict « Le 19 avril concernant les incidents lors du quart de finale aller entre l'OM et le PAOK », avec sans doute des sanctions à la clé.

L’Olympique de Marseille craint un huis clos pour les demi-finales

À quoi s’attendre avant la décision de l’UEFA ? Du côté de l’ OM, certains observateurs craignent une lourde sanction financière. L’instance européenne pourrait infliger une amende assez salée au club phocéen suite à ces débordements. Mais selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille craint surtout d’être privé de milliers de supporters pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. D’ailleurs, l’UEFA lâche un indice inquiétant pour Marseille. L’instance explique que « cette décision pourrait éventuellement avoir un impact sur les conditions d'accès aux matchs des supporters ».