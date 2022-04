ASSE Mercato : Prolongation, une tendance se profile en attaque

Publié par Ange A. le 16 avril 2022 à 06:08

ASSE Mercato : Avec la situation sportive délicate de Saint-Étienne, Wahbi Khazri, en fin de contrat, aurait tranché pour son avenir.

ASSE Mercato : De gros départs chez les Verts cet été ?

À sept journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Étienne est toujours à la lutte pour le maintien. L’ ASSE ne pointe qu’à la 18e place en Ligue 1 Uber Eats, synonyme de barrages. Alors que la situation sportive du club ligérien demeure délicate, sa fin de saison s’annonce autant tumultueuse. Plusieurs départs sont en effet envisagés chez les Verts. Ces dernières heures, des intérêts de Francfort et de Mönchengladbach ont été dévoilés pour Denis Bouanga. D’autres cadres en fin de contrat comme Romain Hamouma, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri pourraient aussi quitter le navire stéphanois. S’agissant du Tunisien, une tendance se dessine au sujet de son avenir.

Prolongation ou départ, le choix de Khazri tombe

Le Progrès indique que Wahbi Khazri aurait tranché sur la question de son futur avec l’AS Saint-Étienne. Le journal régional assure le capitaine de l’ ASSE aurait conditionné son avenir à un maintien de Sainté dans l’élite. L’attaquant stéphanois « jouera d’abord pour un club et un environnement au sein duquel il se plaît vraiment au point de réfléchir à une prolongation en cas de maintien », note la publication. Le Tunisien avait déjà confirmé cette tendance ces dernières semaines. Le numéro 10 des Verts révélait en effet davantage s’investir pour sauver le club d’une relégation avant de trancher sur son avenir. « J’essaye de ne pas me projeter, j’aurais la fin d'année pour y penser, c’est notamment ce que je dis à mes proches [...] Ma famille est bien ici, c’est important pour moi », confiait-il en conférence de presse. Avec ses 9 réalisations, le Tunisien est impliqué pour le maintien des Verts. Il est le Stéphanois le plus décisif cette saison.