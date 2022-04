PSG Mercato : Succession Pochettino, un génie allemand arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 11:50

PSG Mercato : Mauricio Pochettino ne sera pas l’entraîneur du Paris SG la saison prochaine. Pour le remplacer, un Allemand pourrait débarquer à Paris.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino lassé par le Paris SG

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu sur le banc du Paris Saint-Germain. Sérieusement fragilisé depuis l’élimination en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le technicien argentin serait plus ou moins conscient qu’il n’ira pas au terme de son engagement avec le club de la capitale, le 30 juin 2023. « Pochettino a déçu ses joueurs à Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions, jugeant son coaching trop passif quand l’équipe a commencé à s’effondrer, et n’a jamais vraiment convaincu l’état-major sur son aptitude à donner du plaisir avec sa formation », révèle le quotidien Le Parisien dans son édition du jour.

« Lui non plus ne se sent pas à l’aise dans la capitale. Il n’aime pas son périmètre d’action (cohabitation avec Leonardo, le directeur sportif ; poids des stars dans le vestiaire) et rêve d’un retour en Angleterre. L’Argentin doit désormais espérer qu’un banc se libère pour repasser la Manche », ajoute le journal régional. Pour la succession de l’ancien manager de Tottenham, le Qatar pourrait réserver une énorme surprise aux supporters parisiens.

PSG Mercato : Julian Nagelsmann sur le banc du Paris SG ?

Pour la succession de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup du côté du Bayern Munich. Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann a révélé avoir reçu de nombreuses menaces de mort après l'élimination du club bavarois en quarts de finale de Ligue des champions contre Villarreal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le coach allemand pourrait donc décider de rendre le tablier à l’issue de la saison.

À la recherche d’un nouvel entraîneur, le Paris Saint-Germain serait fortement intéressé par le profil du technicien de 34 ans. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, en cas de départ de Pochettino, si Zinedine Zidane ne vient pas, la direction du Paris SG aimerait « promouvoir un jeune technicien à la manière d'Emery et de Tuchel. »

Et le nom qui revient en boucle ces dernières heures du côté de la Factory est celui de Julian Nagelsmann, qui vient de connaître un sérieux revers avec le Bayern Munich contre Villarreal (0-1, 1-1) en quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, le Bayern Munich avait signé un chèque de 25 millions d'euros pour le déloger du RB Leipzig en juillet dernier.

Le Paris SG est donc prévenu.