PSG - OM : Sampaoli avec un renfort de dernière minute au Parc ?

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 05:15

PSG - OM : Jorge Sampaoli pourrait réserver une surprise avec Arkadiusz Milik lors du déplacement au Parc des Princes ce dimanche.

PSG - OM : Revirement en vue pour Milik ?

Dernier représentant de l’Hexagone en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille joue gros en championnat ce dimanche. Marseille se déplace sur la pelouse de son rival parisien pour l’affiche de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un PSG - OM dont la présence d’Arkadisuz Milik est compromise. La tendance jusqu’ici était à un forfait de Milik pour ce déplacement périlleux au Parc des Princes. Le Polonais revenu blessé de la dernière trêve internationale a manqué les cinq derniers matchs du club phocéen. Alors que les chances de le voir dans l’antre parisien sont minces, Jorge Sampaoli garde espoir.

L’entraîneur marseillais n’exclut pas un retournement de situation pour le buteur polonais. « Il ressent encore une petite gêne. Il se sent bien mieux. Mais j’ai un doute. On verra demain matin s’il peut postuler à une place dans le groupe. On a un espoir qu’il soit remis pour les prochains matchs. La blessure était finalement un peu plus importante que prévue », a indiqué le technicien argentin.

Sampaoli affiche une crainte contre Paris

Alors que le mystère reste entier sur le retour à la compétition d’Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli s’est projeté sur le jeu. Le coach marseillais a partagé une crainte pour ce PSG - OM. Face à l’armada offensive parisienne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille craint surtout un Kylian Mbappé des grands soirs. « Avec tous les joueurs de qualité qu’il a autour de lui, c’est un joueur quasiment impossible à marquer. Il fait des différences dans les espaces, balle au pied, à la finition... On parle d’un joueur qui peut faire la différence contre n’importe quel club au monde », a noté le tacticien. À noter qu’avant son déplacement au Parc, l’Olympique de Marseille reste sur huit victoires de rang toutes compétitions confondues. Reste à savoir si les Olympiens vont étendre cette belle série.