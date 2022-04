OM Mercato : Grande nouvelle, Zidane dit « oui « pour Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 14:53

OM Mercato : Et si un Zidane signait à l’Olympique de Marseille cet été ? Si le père est annoncé au PSG, l’un des fils du Marseillais ouvre la porte à l’OM.

OM Mercato : Zinedine Zidane étudie l’offre du PSG

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino est toujours aussi incertain, le Paris Saint-Germain continue de faire le pressing pour Zinedine Zidane. D’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, l’ancien entraîneur du Real Madrid est toujours « la priorité du PSG pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine. » Le média régional précise toutefois que Zizou a bien été contacté et a même rencontré les dirigeants, mais la piste se serait un peu « refroidie », le Champion du monde 1998 faisant de l’équipe de France sa préférence s’il devait reprendre du service.

Néanmoins, Zidane étudierait avec attention l’offre du Qatar, car « il rêve de retrouver une équipe compétitive, des moyens et des grands joueurs. » Si l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux venait finalement à snober le club de la capitale, un autre Zidane pourrait faire briller son nom en Ligue 1 la saison prochaine.

OM Mercato : Luca Zidane lance un appel du pied à Marseille

Interrogé par le Journal Du Dimanche, Luca Zidane, le fils de la légende du football français, a publiquement avoué qu’il aimerait défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille. « Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Envie de découvrir la France ? Oui, ce serait spécial, car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinedine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes », a confié le portier du Rayo Vallecano.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le gardien de but formé au Real Madrid pourrait en effet être une bonne solution pour l’OM en cas de départ de Steve Mandanda. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria et les décideurs du club marseillais voudront miser sur lui pour l’avenir.

Affaire à suivre…