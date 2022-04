PSG Mercato : Le Paris SG a pris une sacrée décision pour Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 15:34

PSG Mercato : Arrivé librement l’été dernier en provenance du Barça, Lionel Messi ne va pas quitter le Paris SG cet été. Mais il n’y a pas que ça.

PSG Mercato : Le Qatar ne veut pas perdre Lionel Messi

Après 21 ans de bons et loyaux services sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, l’attaquant de 34 ans est encore loin d’un départ précipité du PSG comme l’annoncent plusieurs médias espagnols. En effet, le quotidien L’Équipe révèle ce mardi qu’un départ du septuple Ballon d’Or n’est même pas à l’ordre du jour sur les tablettes de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Toujours selon la même source, le Qatar compte bien recevoir Messi, Neymar et Mbappé en tant que joueurs du Paris SG lors du prochain mondial qu’il organise. Toutefois, la Pulga pourrait se retrouver sans ses fidèles lieutenants et compatriotes la saison prochaine.

Messi, seul Argentin au Paris SG la saison prochaine ?

Lionel Messi pourrait être le seul argentin dans le vestiaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le quotidien sportif explique en effet que le prochain mercato estival pourrait sonner le glas pour Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes. En fin de contrat en juin, Di Maria, qui a perdu son influence, ne devrait pas voir son bail renouvelé. Après sept années dans la capitale, l’ailier de 34 ans devrait donc se retrouver un nouveau point de chute cet été.

Transféré en juillet 2020 pour 50 millions d’euros, Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même et ses problèmes de cœur avec sa compagne Wanda Nara agacent sérieusement la direction du club de la capitale. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, l’attaquant de 29 ans serait lui aussi prié de se trouver un nouveau club à l’issue de la saison. Absent en raison d'une pubalgie depuis plusieurs semaines, Leandro Paredes est également susceptible de quitter le Paris SG à l'issue de la saison. Le milieu de terrain a encore un an de contrat et son profil pourrait notamment intéresser Tottenham, l’AS Rome et la Juventus. En définitif, Messi pourrait être le seul argentin du contingent parisien la saison prochaine.