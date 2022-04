PSG Mercato : Un agent confirme l’arrivée de Paulo Dybala à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 07:15

PSG Mercato : Libre le 30 juin prochain, Paulo Dybala va quitter la Juventus. L’attaquant pourrait bien débarquer au Paris SG selon un agent de joueurs.

PSG Mercato : Paulo Dybala avec Messi la saison prochaine ?

« Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui. »

En mars dernier, le directeur général de la Juventus Turin, Maurizio Arrivabene, avait définitivement scellé le sort de Paulo Dybala. En fin de contrat en juin, l’attaquant de 28 ans va ainsi quitter librement les rangs de la Vieille Dame après sept saisons de bons et loyaux. Et ses pas pourraient bel et bien le conduire au Paris Saint-Germain selon les propos de l’agent Yvan Le Mée.

« Dommage pour Paulo (pour la Juve, ndlr). C'est un grand talent, souvent décisif, mais ces deux dernières années, il a été malchanceux au niveau des blessures. Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé sont toujours sur le terrain, mais il a raté plusieurs matches. Je vois Dybala à l'Inter ou au PSG, avec Messi, parce que ce sont deux clubs qui sont toujours très actifs sur les joueurs sans contrat », a expliqué le représentant de Ferland Mendy lors d’une interview à Tuttosport ce samedi. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce dossier et pourrait bien se faire distancer pour Dybala.

PSG Mercato : L’Inter Milan fait le forcing pour Dybala

D’après plusieurs médias italiens, la Juventus Turin et Paulo Dybala avaient trouvé un accord en fin d’année dernière. Selon les termes de ce deal, le compatriote de Lionel Messi devrait percevoir un salaire net de 8,5 millions d'euros plus 1,5 million de bonus pour les prochaines années. Seulement, avec les blessures récurrentes du joueur, ainsi qu'une nouvelle politique salariale arrêtée par les Bianconeri, Dybala a perdu la côte auprès de ses dirigeants, obligé de trouver les moyens afin de redresser les finances du club.

Du coup, les dirigeants ont été dans l’obligation de revoir à la baisse les précédentes conditions. Une situation désagréable pour Dybala qui a convenu avec le club d’une séparation en fin de saison. Sur le départ, Dybala intéresserait notamment le Paris Saint-Germain, l’Atlético Madrid, mais surtout l'Inter Milan qui serait prêt à tout pour arracher sa signature. En effet, selon les informations de Calciomercato, les Nerazzuri ont surenchéri dans ce dossier.

Déterminé à récupérer gratuitement le numéro 10 de la Juve, le club lombard lui aurait transmis une nouvelle offre avec à la clé un salaire colossal. Initialement intéressé par une arrivée à l’Atlético Madrid, où son compatriote Diego Simeone fait le pressing pour l’avoir son équipe la saison prochaine. Désormais, le joueur réfléchirait sérieusement à quelle suite donner à ma carrière.

Le Paris SG est donc prévenu.