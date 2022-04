PSG Mercato : Le Paris SG prend une décision énorme pour Ramos

Publié par Thomas le 20 avril 2022 à 14:44

PSG Mercato : Pointé du doigt par les observateurs pour sa saison ratée au Paris SG, Sergio Ramos a vu sa direction prendre une décision forte.

PSG Mercato : Ramos souhaite rester au Paris SG

Erigé au rang de légende au Real Madrid, Sergio Ramos n’est plus que l’ombre de lui-même cette saison au Paris Saint-Germain, détruit par des blessures incessantes qui lui ont notamment fait louper la campagne de Ligue des Champions. Très impacté par sa saison décevante dans la capitale, le défenseur central a pour projet de poursuivre son aventure chez les Rouge et Bleu et terminer l’exercice 2021/2022 de la meilleure des manières, prouvant qu'il est encore à la hauteur pour une écurie comme Paris.

Si certaines rumeurs envoient le joueur du côté de la MLS, l’ancien capitaine du Real Madrid souhaite de son côté mener à bien son contrat au PSG et pourquoi pas prolonger d’une saison supplémentaire en 2023. " J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré ", avait annoncé Ramos à Prime Vidéo la semaine passée. Seulement, l’envie du joueur de 36 ans ne serait pas réciproque puisque Paris aurait un tout autre plan pour sa recrue estivale.

Ramos et Di Maria poussé vers la sortie

D’après Le Parisien, le sort de Sergio Ramos a de fortes chances de s’écrire loin de la capitale française cet été. Le défenseur espagnol serait en effet poussé vers la sortie par le board parisien. A l’instar d’Angel Di Maria qui souhaite lui aussi prolonger d’une saison au PSG, Ramos a récemment été placé sur la liste des transferts par Leonardo qui souhaite offrir un souffle nouveau à sa défense.

Le plan du directeur sportif brésilien est de faire jouer l’ancien madrilène d’ici la fin de la saison pour faire augmenter sa cote auprès de potentiels recruteurs. En parallèle, Paris étudie certaines options en défense pour cet été comme Antonio Rüdiger (Chelsea) ou encore Kalidou Koulibaly (Naples).