PSG Mercato : Sergio Ramos vers la MLS, le gros aveu de Leonardo

Selon Foot Mercato, Sergio Ramos intéresse le Los Angeles Galaxy. Leonardo, directeur sportif du PSG, a fait le point sur la situation du joueur.

Leonardo : « il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait »

Arrivé gratuitement l’été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’y arrive pas au Paris Saint-Germain. Régulièrement en proie à des blessures, le défenseur central espagnol n’a disputé que cinq rencontres sous ses nouvelles couleurs. Un bien maigre bilan pour un joueur arrivé dans la peau d’un cadre qui devrait faire passer un cap au club de la capitale. Dans une interview avec le quotidien L'Équipe ce jeudi, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a reconnu que l’attente autour de l’international espagnol de 35 ans n’a pas porté ses fruits.

« On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs », a expliqué le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi. Quid de l’avenir de l’ancien capitaine du Real Madrid au Paris SG ? Leonardo n’a pas échappé à la question.

PSG Mercato : Leonardo prêt à laisser filer Sergio Ramos ?

D’après les informations de Foot Mercato, le Los Angeles Galaxy serait intéressé par le recrutement de Sergio Ramos. Le mercato américain ouvre ses portes le 7 juillet pour les refermer le 4 août et la franchise de la Major League Soccer aimerait profiter de cette période pour tenter d’attirer le Champion du monde 2010. Le portail sportif précise même qu’une première prise de contact a eu lieu entre les représentants des Los Angeles Galaxy et le clan Ramos.

Un an seulement après son arrivée en Ligue 1, le protégé de Mauricio Pochettino pourrait quitter le Paris SG pour filer en MLS. Leonardo n’exclut pas forcément une séparation, mais assure que cela se fera en dernier recours si la condition physique du joueur ne lui permet plus d’évoluer au haut niveau.

« Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets », assure le patron du recrutement des Rouge et Bleu.

Pour rappel, Sergio Ramos est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023.