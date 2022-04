PSG : Icardi, une nouvelle tuile en vue pour Pochettino

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 02:04

PSG : La situation de Mauro Icardi ne s’arrange guère au Paris Saint-Germain. L’Argentin s’est blessé avant le match à Angers mercredi.

Le Paris Saint-Germain devra encore patienter avant de célébrer son 10e titre de champion de France. Mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (0-3). Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Marquinhos ont permis au PSG de l’emporter face au club de l’Anjou. Le nouveau sacre de Paris a été retardé par le succès renversant de Marseille contre Nantes (3-2). Mauricio Pochettino et ses hommes devront donc attendre samedi avant une célébration devant leur public. Victorieux d’Angers, Paris a encore enregistré un nouveau coup dur en cette fin de saison. Mauro Icardi s’est blessé à l’échauffement et a dû déclarer forfait. Annoncé dans le onze en l’absence de Neymar et Messi, l’Argentin a vécu le succès des siens depuis le banc.

Un nouveau coup dur en vue pour Pochettino ?

La troisième saison de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est à oublier. Relégué sur le banc, l’attaquant de 29 ans est loin de donner satisfaction lors de ses rares apparitions sous le maillot parisien. L’Argentin n’a débuté que 13 des 30 rencontres auxquelles il a pris part cette saison. L’ancien buteur de l’Inter Milan ne compte que 5 réalisations sur la campagne en cours. Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son attaquant en conférence de presse. « Il a senti une douleur à l’échauffement en frappant, une douleur à un quadriceps. Le quadriceps est un muscle tellement puissant qu’il faut faire très attention. Mais on ne connaît pas la durée de son indisponibilité », a indiqué l’entraîneur parisien.

Une grave blessure de Mauro Icardi constituerait un nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino. Le technicien argentin doit déjà se passer des blessés Julian Draxler et Leandro Paredes, dont la saison est déjà terminée. Le prochain point médical de Paris permettra d’en savoir plus sur la situation d’Icardi.