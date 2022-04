Man United Mercato : C'est fait, Erik ten Hag rejoint les Red Devils !

Publié par Jules le 21 avril 2022 à 13:09

Man United Mercato : Après une saison compliquée, Manchester United veut tout changer. À commencer par le nouvel entraîneur qui vient d'être officialisé.

Man United Mercato : Erik ten Hag rejoint les Red Devils en juin

C'était en cours depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, Man United vient d'annoncer sur son compte Twitter l'arrivée d'un nouvel entraîneur dès cet été. Les Red Devils, baffés contre Liverpool ce week-end (4-0), posent la première pierre d'un nouveau projet en recrutant le coach néerlandais Erik ten Hag. Une bonne affaire pour Manchester United qui confirme les rumeurs qui liaient le club et le coach ces dernières semaines.

Le technicien de l'Ajax Amsterdam a donc signé un pré-contrat avec Man United où il débarquera en juin 2022. Pour le recruter, le club mancunien a néanmoins dû mettre la main à la poche en déboursant 2 millions d'euros pour l'arracher aux dirigeants de l'actuel leader d'Eredivisie, le championnat néerlandais. Il s'agit de la clause libératoire de l'entraîneur de l'Ajax, dont le contrat courait encore jusqu'en juin 2023 à Amsterdam.

Un projet à long terme avec Erik ten Hag

Le coach néerlandais débarque dans le nord de l'Angleterre avec un contrat assez long. En effet, Erik ren Hag a paraphé un contrat de trois ans plus une en option dont les conditions n'ont pas été dévoilées pour le moment. On voit donc l'envie de construire l'avenir avec un coach expérimenté, et mettre fin à la valse des entraîneurs qui avait lieu depuis quelques années à Man United.

Alors que Manchester pourrait perdre plusieurs de ses cadres, à commencer par Paul Pogba, très courtisé pour le prochain mercato, ce nouveau choix apparaît donc comme une véritable volonté de la part des dirigeants d'entamer une nouvelle période pour le club anglais, sevré de trophées depuis maintenant cinq saisons. Espérons pour Erik ten Hag que les choses marcheront bien pour sa première expérience d'entraîneur principal, hors de son Pays-Bas natal.