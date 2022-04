Angers SCO : Une mauvaise nouvelle tombe pour Sofiane Boufal !

Publié par Jules le 21 avril 2022 à 17:31

Angers SCO : Suite à une mauvaise passe en Ligue 1, le SCO se retrouve à nouveau en danger dans la course au maintien et pourrait être privé de SofianeBoufal.

Angers SCO : Une fin de saison prématurée pour Sofiane Boufal ?

Avec une défaite attendue hier contre le PSG (0-3), Angers SCO se retrouve à la 14e place de Ligue 1, à seulement 3 points de l' ASSE, 18e et barragiste. Une fin de saison compliquée alors que les hommes de Gérald Baticle avaient réalisé un très bon début d'exercice. Dans ce contexte, les Scoïstes se retrouvent à lutter à nouveau pour leur maintien, alors que la dynamique du club n'est pas des plus rassurantes. En plus de ça, le SCO pourrait faire sans Sofiane Boufal dans cette fin de championnat.

Sorti dès la 12e minute contre le PSG, Sofiane Boufal serait touché aux ischio-jambiers et pourrait s'être blessé gravement face au leader du championnat. En effet, L'Équipe révèle aujourd'hui que la fin de saison du maître à jouer d' Angers est compromise par cette blessure et qu'il pourrait ainsi ne plus rejouer cette saison en Ligue 1.

Objectif maintien sans Sofiane Boufal

C'est bien évidemment un gros coup dur pour Gérald Baticle, qui pourrait être privé de l'un des Angevins les plus en forme du moment. Avec trois buts sur les cinq derniers matches, SofianeBoufal semble surnager dans un effectif qui peine souvent à se montrer dangereux. Une blessure longue de l'international marocain (29 sélections) durant le sprint final dans la course au maintien serait donc terrible pour Angers. Les examens pour déterminer la gravité de la blessure auront lieu dès ce vendredi.

Rien ne semble aller du côté d' Angers en cette fin de saison. Alors que Mohamed-Ali Cho est très courtisé mais n'est plus aussi efficace devant le but, le SCO risque donc d'être privé de Sofiane Boufal, l'un de ses attaquants les plus redoutables pour se maintenir. Une fin de saison particulièrement compliquée pour les Scoïstes qui n'imaginaient sûrement pas, il y a quelques mois, devoir joueur le maintien dans les dernières journées.