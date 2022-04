OL-Montpellier HSC : Les compos avec un gros retour pour Lyon !

Publié par Jules le 22 avril 2022 à 18:13

OL-Montpellier HSC : Tandis que Lyon vient de subir une défaite à Brest, les hommes de Peter Bosz vont tenter de se relancer contre Montpellier samedi.

OL-Montpellier HSC : Un match crucial pour Lyon

L' OL, qui reçoit Montpellier samedi, voit peut-être là sa dernière chance de se repositionner pour jouer l'Europe en fin de saison. Avec 7 points de retard alors qu'il n'en reste que 15 à prendre sur cette fin de saison, les Gones ne sont clairement pas en ballottage favorable pour accrocher une compétition européenne à la fin de saison. Cependant, une défaite demain contre le MHSC viendrait mettre un terme définitif à tout espoir pour les Gones de jouer le haut de tableau en fin de saison. Un match à ne pas manquer pour les hommes de Peter Bosz.

De son côté, Montpellier n'a plus rien à jouer cette année en Ligue 1. Après un bon début de saison, le MHSC s'est finalement repositionné dans le ventre mou du championnat de France et jouera les derniers matchs sans trop de pression. Un atout peut-être pour l' OL qui pourrait avoir un supplément d'envie par rapport à des Montpellierains dont la fin de saison ne s'annonce pas palpitante au niveau de l'enjeu.

Caqueret de retour, mais peut-être pas titulaire

Peter Bosz l'a annoncé, Maxence Caqueret devrait être de retour contre le MHSC au Groupama Stadium. Blessé au ménisque, le joueur n'a plus joué en Ligue 1 avec l' OL depuis 4 matches et pourrait donc fouler la pelouse dès ce week-end, à en croire Peter Bosz. Une très bonne nouvelle pour le coach néerlandais qui pourra compter sur l'un de ses hommes de base cette saison. Malgré les rumeurs l'envoyant à l' AC Milan dès cet été, Maxence Caqueret devra se concentrer sur cette fin de saison avant de, peut-être, filer en Italie dans les prochains mois.

En ce qui concerne Anthony Lopes, le portier portugais ne sera pas là pour la réception du MHSC. Victime d'une béquille plus grave que prévu contre le RC Strasbourg, le capitaine de l' OL est toujours indisponible et devrait donc être de nouveau suppléé par Julian Pollersbeck pour la prochaine rencontre. Plusieurs joueurs sont encore incertains du côté lyonnais, notamment Toko-Ekambi, Boateng, Ndombélé et Dubois. Lucas Paqueta devrait lui être encore un peu court pour disputer le match face à Montpellier.

La compo probable de l' OL :

Gardien : Pollersbeck

Défenseurs : Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson

Milieux de terrain : Faivre, Thiago Mendes, Paqueta

Attaquants : Tetê, Dembélé, Aouar

La compo probable du MHSC :

Gardien : Omlin

Défenseurs : Souquet, Sakho, Esteve, Oyongo

Milieux de terrain : Chotard, Savanier, Cabella

Attaquants : Delaye, Wahi, Mavididi