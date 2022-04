OM Mercato : Arsenal, énorme coup de froid pour William Saliba

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 10:28

OM Mercato : Ancien défenseur d’Arsenal, William Gallas s’est exprimé sur le possible retour de William Saliba chez les Gunners.

OM Mercato : La mise en garde de Saliba à William Saliba

En cette fin de saison, l’avenir de William Saliba va davantage faire parler. Le défenseur central prêté par Arsenal est l’une des satisfactions du dernier mercato de l’Olympique de Marseille. Performant avec l’ OM, le défenseur central est passé international tricolore en mars lors du dernier rassemblement des Bleus. Alors qu’il séduit le Vélodrome, le défenseur de 21 ans pourrait retrouver Londres à la fin de la saison. Les Gunners n’ont pas inclus d’option d’achat pour l’ancien stéphanois. Alors que son retour à Arsenal se profile, le défenseur central avait fixé quelques exigences concernant son temps de jeu. Ancien d’Arsenal, William Gallas estime que Mikel Arteta pourrait néanmoins contrarier son poulain prêté à Marseille.

Vers une nouvelle galère avec Arsenal ?

Pour William Gallas, la charnière centrale actuelle d’Arsenal donne satisfaction au technicien espagnol. Vainqueurs de Manchester United (3-1) samedi, les Gunners ont fait un pas important vers un retour en Ligue des champions. En cas de qualification en C1, Mikel Arteta devrait à nouveau compter sur le duo composé de Ben White et Gabriel Magalhaes. Un terrible coup dur se profile donc William Saliba en cas de retour à l’Emirates Stadium cet été. « S’il revient à Arsenal, il doit être prêt à, peut-être, être sur le banc au début, car pour le moment vous avez Ben White et Gabriel. Il doit accepter la possibilité d’être sur le banc. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon il ne faut pas qu’il revienne à Arsenal, car ce sera difficile », a prévenu l’ancien défenseur des Bleus.

Recruté contre 30 millions en provenance de Saint-Étienne en 2019, William Saliba n’a pas encore étrenné le maillot d’Arsenal. Malgré son nouveau statut d’international, la tendance semble encore loin de s’inverser pour l’ancien stéphanois. Lequel reste ouvert à un transfert à Marseille, surtout en cas de qualification de l’OM en Ligue des champions.