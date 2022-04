Stade Rennais : Agression de Denis, le SRFC va frapper fort

Publié par Gary SLM le 24 avril 2022 à 12:25

Au Stade Rennais FC, un fait d’une extrême gravité s’est produit. Le directeur du centre de formation du SRFC a été agressé par le père d’un joueur.

SRFC : L’agression de Denis Arnaud ne restera pas sans suite

Les valeurs du Stade Rennais ont été bafouillées par le père d’un jeune football du club. En effet, le père du jeune Noah Françoise, joueur de la réserve du SRFC, a agressé Denis Arnaud, actuel directeur du centre de formation de l’Académie Rouge et Noir à la Piverdière samedi 23 avril.

La raison de la colère du père de Noah Françoise serait que son fils, malgré ses bonnes aptitudes sportives, n’est jamais convoqué dans le groupe professionnel dirigé par Bruno Genésio. Après le match de samedi qui a opposé les jeunes du Stade Rennais F.C. à leurs adversaires du Stade Brestois, le père du milieu de terrain des Rouge et Noir serait allé se plaindre auprès de Denis Arnaud, directeur du centre de formation du SRFC sur l’absence de la mise en avant de son fils. C’est la réponse du dirigeant Rennais jugée inappropriée par l’intéressé qui aurait provoqué les échauffourées.

Le Stade Rennais FC ouvre une enquête

La direction du SRFC s’est saisie de l’affaire pour laquelle une enquête a été ouverte en interne. Les décideurs du club veulent comprendre les raisons de cette altercation. Mais avant le résultat de l’enquête qui vient d’être annoncée, le Stade Rennais FC annonce son soutien « total à Denis Arnaud et aux éducateurs du club ».

Les conséquences des actes du père ne devraient cependant logiquement pas impacter la carrière du fils qui n’est pas responsable de la transgression des règles du club par son père.

De plus, le jeune Noah Françoise est majeur. Il est âgé de 18 ans et donc responsable de ses propres actes et non de ceux de son père. Le père risque quant à lui une interdiction à vie des installations du club si toutefois l’enquête venait à établir qu’il est fautif dans l’objet de cette dispute.

Qui est Denis Arnaud ?

Denis Arnaud est un ancien footballeur français. Il a été formé chez les Girondins de Bordeaux au poste de défenseur. Il a disputé 250 matchs de Championnat de Ligue 2 sous les couleurs de Le Mans UC 72 et Stade de Reims. Après avoir été manager des jeunes de Le Mans, il a aussi occupé le même poste au SCO Angers avant de rejoindre en janvier 2020 l'Académie Rouge et Noir.