Stade de Reims Mercato : C'est fait, le SDR scelle l'avenir d'Abdelhamid !

Publié par Jules le 21 avril 2022 à 10:58

Stade de Reims Mercato : Alors que Yunis Abdelhamid est en fin de contrat en juin, son avenir à Reims serait déjà scellé.

Stade de Reims Mercato : Abdelhamid s'exprime sur son avenir

Tandis que le Stade de Reims pourrait perdre plusieurs de ses joueurs cet été, notamment en défense, où Ghislain Konan est pisté par l'Olympique Lyonnais, le capitaine rémois, Yunis Abdelhamid, est en fin de contrat. Le temps presse pour le défenseur de 34 ans qui pourrait partir libre dans deux mois si rien n'est fait par le club pour le prolonger dès maintenant. Le joueur a fait le point sur les négociations au micro de France Bleu Champagne-Ardenne.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu' Abdelhamid est confiant et que tout semble être mis en place pour que le capitaine du club reste au Stade de Reims la saison prochaine. "Honnêtement, le dossier est clos, mais on l'annoncera avec les dirigeants", a déclaré l'international marocain (11 sélections), arborant un grand sourire sur le visage, signe que les choses vont dans le bon sens pour une prolongation dès cet été.

Une prolongation importante pour le SDR

Avec cette information, les Rouge et Blanc frappent un grand coup en parvenant à prolonger un joueur crucial dans le système de jeu d'Oscar Garcia cette saison. Malgré son âge assez avancé, Abdelhamid est le troisième joueur du Stade de Reims le plus utilisé en championnat par le coach espagnol, derrière le portier Predrag Rajkovic et son compère de défense Wout Faes. Une nouvelle qui fait donc beaucoup de bien aux supporters rémois.

Victorieux contre le LOSC hier (2-1), malgré une fin de saison sans grand enjeu, le Stade de Reims pourra donc compter, au moins une année de plus, sur son capitaine YunisAbdelhamid. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quelles seront les clauses de la prolongation, que ce soit la durée du nouveau contrat ou la valorisation salariale du joueur.