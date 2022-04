PSG Mercato : Officialisation imminente pour Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 13:06

PSG Mercato : Priorité estivale du Paris SG, Paul Pogba s’apprête à quitter Manchester United. C’est le manager des Red Devils qui le dit en personne.

PSG Mercato : Rangnick ouvre clairement la porte à un départ de Pogba

Pour la seconde fois, Paul Pogba s’apprête à faire ses valises pour quitter Manchester United. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain français ne va pas prolonger avec son club formateur. Présent devant les médias avant le choc contre Arsenal (1-3), son entraîneur Ralf Rangnick l’a clairement annoncé.

« En l'état actuel des choses, Pogba ne renouvellera pas son contrat. Il est fort probable qu'il ne soit plus là la saison prochaine », a déclaré le technicien allemand dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano. Une sortie très claire qui ne laisse plus le moindre doute sur l’avenir du joueur de 29 ans sur son avenir avec les Red Devils. Une sacrée bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui aurait d’ores et déjà bouclé l’arrivée du champion du monde 2018 pour cet été.

PSG Mercato : Paul Pogba en route pour le Paris SG ?

En effet, selon les renseignements recueillis par le média espagnol Todo Fichajes, Paul Pogba se serait déjà mis d’accord avec le Paris SG sur la base d’un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2026, avec à la clé un salaire qui le placerait dans le Top 5 des gros revenus du vestiaire des Rouge et Bleu. Malgré des offres du Real Madrid et de la Juventus Turin, le compatriote de Cristiano Ronaldo aurait préféré retourner dans son pays pour porter les couleurs du PSG.

Un joli coup pour les dirigeants parisiens qui estiment qu’avec le probable départ de Kylian Mbappé, une arrivée du numéro 6 de Manchester United pourrait atténuer l'impact de cet éventuel départ du Bondynois de 23 ans. Une tendance confirmée ce dimanche par la chaîne américaine ESPN qui indique que Paul Pogba pourrait être la première grosse signature estivale du Paris Saint-Germain.