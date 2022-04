ASSE Mercato : Rachat, un deal bientôt acté à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 25 avril 2022 à 12:20

ASSE Mercato : En lice depuis des mois pour racheter l'AS Saint-Etienne, Serge Bueno serait en passe de boucler un deal avec les Verts.

En pleine crise sportive et menacée de descente en deuxième division, l’AS Saint-Etienne est également dans l'incertitude la plus totale concernant sa future gestion. Mis en vente en début de saison, le club ligérien a tour à tour refusé les différentes offres de rachat de plusieurs investisseurs, dont le plus médiatisé, Ravichak Norodom, prince héritier du Cambodge qui avait finalement été accusé d’escroquerie.

Malgré une forte pression mise sur Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, tous deux poussés vers la sortie, l’ ASSE voit son rachat toujours en stand-by, faute d’offres convaincantes, une situation qui aurait même poussé les deux présidents stéphanois à mettre entre parenthèses toute idée de vente. Seulement, d’après le journaliste Benjamin Danet, Sainté devrait prochainement voir un des candidats au rachat prendre davantage de place au sein du club.

Longtemps intéressé pour reprendre l’AS Saint-Etienne, Serge Bueno serait en passe de boucler un accord important chez les Verts. Patron et fondateur de Smart Good Things, l’homme d’affaires va prochainement boucler un accord avec l’ ASSE pour accroître son image dans l’écurie ligérienne. Sa compagnie devrait ainsi être arborée sur les futurs maillots stéphanois à la place du sponsor ZEBet, qui sera de son côté placé sur les manches. Un choix fort de la part de Serge Bueno, très préoccupé par la situation de son club de cœur et qui était déjà partenaire des Verts cette saison.

Pascal Dupraz acte un coup dur en défense

En attendant toute idée de rachat, l’AS Saint-Etienne se focalise sur sa fin de saison, qui s’annonce déjà électrique. Malgré un sursaut d’orgueil en début d’année 2022, Pascal Dupraz et ses hommes sont retombés dans leurs travers ces dernières semaines, ne bouclant qu’une victoire lors des sept derniers matchs. Encore lourdement battus contre l’AS Monaco ce week-end, les Verts ont également appris la blessure longue durée de leur défenseur Gabriel Silva. D’après les informations de But ASSE, le Brésilien ne devrait plus jouer de la saison, lui qui enchaînait une troisième titularisation de suite en défense.