PSG Mercato : Al-Khelaïfi proche d'un échec avec un grand défenseur

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2022 à 15:50

PSG Mercato : En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger aurait reçu une belle offre du Paris SG, mais se rapprocherait d’une autre destination.

PSG Mercato : Paris a fait la plus grosse offre pour Rüdiger

En fin de contrat le 30 juin prochain, Antonio Rüdiger ne va pas prolonger avec Chelsea. Pour Sky Sports, l’entraîneur des Blues a annoncé dimanche, après la victoire face à West Ham (1-0), que son défenseur central de 29 ans va quitter le club à la fin de la saison. « J’ai le sentiment qu'on a tout fait (pour le conserver) ces derniers mois, moi personnellement et le club. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus se battre et Antonio a dit qu'il quitterait le club cet été. C'est sa décision, ce n'est pas génial pour nous, mais je ne le prends pas personnellement. Il a été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C'est un joueur clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison, mais on est évidemment très déçus », a déclaré Thomas Tuchel.

Pas encore convaincu de conserver Sergio Ramos pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain fait partie des prétendants de l’international allemand. D’ailleurs, Foot Mercato assure que Nasser Al-Khelaïfi et les siens sont déjà passés à l’action dans ce dossier. Le portail francilien révèle en effet que « le PSG a formulé une proposition salariale très intéressante » à Antonio Rüdiger, « qui ne l’a pas écartée ». Même si d’autres grands clubs européens ont également formulé des offres à l’ancien défenseur de l’AS Rome, le média sportif assure que « celle du PSG est la plus grande, celle du Real la plus petite ». Sauf que le compatriote de Julian Draxler et Thilo Kehrer ne semble pas très emballé à l’idée d’évoluer en Ligue 1.

PSG Mercato : Antonio Rüdiger a choisi le Real Madrid

Ce lundi, le journaliste italien Fabrizio Romano indique qu’après l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait arraché un accord verbal à Antonio Rüdiger pour l’été prochain. « Le Real Madrid a conclu un accord verbal avec Antonio Rüdiger. Le contrat n'est pas encore signé, mais le Real Madrid conclut maintenant un accord avec Rüdiger sur un contrat gratuit : c'est parti bientôt ! Ce sera un accord à long terme. Les derniers détails seront discutés bientôt, avant la signature du contrat », explique le spécialiste mercato sur Twitter.

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l'AS Roma contre un chèque de 35 millions d’euros, l’ancien prodige du Borussia Dortmund s’apprête ainsi à connaître le quatrième championnat de sa carrière après la Bundesliga, la Serie A et la Premier League. Une énorme désillusion pour le Paris Saint-Germain qui comptait sur le dossier Rüdiger pour éventuellement se séparer de Sergio Ramos cet été.