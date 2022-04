PSG Mercato : Neymar, une grosse surprise se prépare au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 13:29

PSG Mercato : Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar va-t-il rester au Paris SG après cette saison ? Quelque chose se prépare à Doha pour la star brésilienne.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à laisser partir Neymar en cas de belle offre ?

Attendu comme le sauveur après son transfert historique en provenance du FC Barcelone en août 2017 pour 222 millions d’euros, Neymar continue au fil des années de recevoir les supporters du Paris Saint-Germain par son attitude sur et en dehors du terrain. En cinq saisons sous les couleurs Rouge et Bleu, la star brésilienne de 30 ans n’est jamais parvenue à rallier les Ultras à sa cause. Jugé trop fêtard et peu concentré sur le football, l’enfant de Mogi das Cruzes est régulièrement poussé vers la sortie dans la capitale.

D’après la presse anglaise du jour, l’émir du Qatar, propriétaire du Paris SG, pourrait finalement se résoudre à écouter les voix appelant à se débarrasser de Neymar. En effet, selon les informations relayées ce mardi par Sky Sports, la haute direction du PSG serait désormais disposée à laisser partir Neymar lors du prochain mercato estival en cas d’offre intéressante. Malgré un long contrat couvrant encore les trois prochaines saisons, la porte serait donc ouverte pour le capitaine de la Seleçao. Une très bonne nouvelle pour Daniel Riolo qui ne veut plus voir le partenaire de Kylian Mbappé au Camp des Loges la saison prochaine.

PSG Mercato : Daniel Riolo ne veut plus voir Neymar au Paris SG

« C’est surréaliste qu’une partie du public quitte les tribunes. Mais ils vont finir par en avoir marre de me siffler, car j’ai encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain. » Cette déclaration de Neymar à l’encontre du public parisien, qui fait la grève de l’animation depuis l’élimination précoce en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, ne passe pas du tout auprès de Daniel Riolo. Pour le journaliste de RMC, l’ancien milieu offensif du Barça n'a plus sa place au Paris Saint-Germain, que ce soit pour ses prestations sur le terrain que pour son comportement en dehors du terrain.

« C’est ça qui doit exaspérer les supporters parisiens, c'est qu'ils ne reçoivent que des insultes de la part des joueurs en échange de leur affection. Neymar les a insultés samedi, il les avait déjà insultés l'année où il a voulu se barrer au FC Barcelone », a expliqué Daniel Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine, avant d’appeler Nasser Al-Khelaïfi à se débarrasser rapidement de son numéro 10.

« Les supporters ont été très gentils de passer l'éponge relativement rapidement. Neymar vit sur une autre planète. Sa vie est une déchéance totale. Il pourrit le vestiaire par son comportement. La solution numéro un pour le PSG, c'est de se séparer de Neymar au plus vite. Ce serait le message le plus faible à envoyer aux supporters, car ce gars-là est un danger public pour le club aujourd'hui », a-t-il ajouté. Reste maintenant à savoir quel club voudra du compatriote de Marquinhos cet été.