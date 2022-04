PSG Mercato : Barça, la décision de Lionel Messi est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 17:29

PSG Mercato : Après une saison terne au Paris SG, Lionel Messi est annoncé sur le retour au Barça ou en MLS. Mais il a les idées claires pour son avenir.

PSG Mercato : Aucun départ à l’ordre du jour pour Lionel Messi

Contrairement à Neymar, qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cas d’offre jugée satisfaisante durant l’intersaison, aucun départ ne serait à l’ordre du jour du côté de Lionel Messi. En effet, d’après les renseignements recueillis par le Sky Sports, la star argentine devrait disputer une seconde saison sous les couleurs de l’équipe parisienne. D’ailleurs, avec le probable départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait bâtir son nouveau projet autour de l’ancien capitaine du FC Barcelone. Neymar pouvant aussi prendre la porte de sortie à l’issue de cette saison.

Après une adaptation compliquée, le septuple Ballon d’Or semble désormais se sentir mieux et retrouve des automatismes dans le jeu avec ses coéquipiers. Deuxième meilleur buteur du championnat français, Messi a offert le 10e titre de champion de France au PSG contre le RC Lens. Après plusieurs rumeurs évoquant notamment un retour à Barcelone ou un transfert à l’Inter Miami de David Beckham, en MLS, Messi devrait finalement honorer son engagement en faveur du PSG jusqu’à la fin, soit jusqu’en juin 2023. Quitte à savoir ensuite s’il voudra activer la troisième année en option contenue dans son bail.

PSG Mercato : Messi déterminé à réussir au Paris SG

Après plus de vingt années rayonnées de succès incommensurables en Liga et au FC Barcelone, Lionel Messi ne compte pas quitter la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain sous une note d’échec. Après une première saison compliquée, le natif de Rosario ne compte donc pas baisser les bras et veut permettre au Paris SG de décrocher sa première Ligue des Champions de l’histoire avant de s’en aller.

Selon Mundo Deportivo, Messi serait d’ailleurs « surpris par les spéculations qu’il y a eu sur son avenir et à aucun moment une sortie de Paris n’a été envisagée ». Pour rappel, la Pulga a déjà inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives en 30 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.