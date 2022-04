Stade Rennais Mercato : Après Martin, un autre départ acté au SRFC

Publié par Thomas le 26 avril 2022 à 16:29

Stade Rennais Mercato : Les lignes vont considérablement bouger cet été au SRFC, où les dirigeants bretons ont indiqué la sortie à plusieurs de leurs joueurs.

SRFC Mercato : Un jeune milieu offensif va partir

Auteur d’une saison flamboyante, le Stade Rennais va connaître un chamboulement conséquent ces prochains mois, notamment si les Bretons parviennent à se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Du mouvement sera donc à prévoir lors du mercato, dans le sens des départs comme des arrivées. À l’instar de Jonas Martin, dont le contrat se termine en juin prochain, plusieurs joueurs du SRFC devraient prendre la porte à la fin de la saison, sous l’impulsion de Florian Maurice, le directeur sportif.

Et justement, après Franck Rivollier (21 ans), Winston André (18 ans) et Yanis Dede-Lhomme (19 ans), les Rouge et Noir vont laisser filer un autre jeune talent issu du centre de formation. Comme le révèle le journaliste Benjamin Quarez, le Stade Rennais va se séparer cet été de Kylian Gasnier, milieu offensif de l’équipe réserve où il est un " titulaire indiscutable ". Apparu plusieurs fois lors des séances d’entraînement avec Bruno Genesio, le joueur de 19 ans ne sera pas prolongé à l’issue de son contrat stagiaire au Stade Rennais. Un nouveau départ donc chez les jeunes où le club breton opère un dégraissage d’envergure ces dernières semaines.

L’avenir des jeunes au Stade Rennais en suspens

Après son mercato ambitieux l’été dernier, le Stade Rennais doit désormais faire de la place dans des secteurs de jeu plutôt fournis. En plus des départs annoncés, Florian Maurice devra également prendre en compte les retours de Matthis Abline (Le Havre) et Junior Kadile (Famalicao), prêtés cet hiver pour 6 mois.

Si le premier cité devrait entrer dans l’organigramme de Bruno Genesio la saison prochaine, pour le second, un nouveau prêt, voire un transfert pourrait avoir lieu (il avait été prolongé par le Stade Rennais en janvier). En parallèle, le SRFC continue de blinder ses promesses d’avenir, avec la prolongation de contrat de Désiré Doué la semaine dernière, petit frère de Guéla Doué, qui a paraphé deux saisons chez les pros.