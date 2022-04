Arsenal Mercato : Juventus, un crack argentin dans le viseur d'Arteta

Publié par Thomas G. le 27 avril 2022 à 18:33

Arsenal Mercato : Mikel Arteta souhaite renforcer la concurrence dans son effectif. Il veut recruter un nouvel arrière droit et se renseigne du côté d'Udinese.

Arsenal Mercato : Les Gunners se renseignent sur un international argentin

Les Gunners veulent contrecarrer les plans de la Juventus et de l’Atlético Madrid. À en croire les informations de Javier Parra Peña, ils auraient ciblé un joueur pisté par les Bianconeri et les Colchoneros. Arsenal serait intéressé par l'international argentin de 24 ans, Nahuel Molina. Le joueur souhaite partir et son club lui aurait offert un bon de sortie. L'Udinese a fixé son prix à 30 millions d’euros. À l’heure actuelle, la Juventus et l’Atlético ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de l’Udinese. Les Gunners pourraient profiter de cette situation pour faire signer le latéral de 24 ans.

Mikel Arteta a annoncé qu’il désirait plus de concurrence dans son effectif. L’arrivée de Nahuel Molina viendrait confirmer son intention. L’international argentin apporterait une vrai concurrence à Takehiro Tomiyasu. En parallèle, les Londoniens cherchent une porte de sortie à Cédric Soares.

Arsenal prêt à faire un mercato XXL

Après des victoires face à Chelsea et Manchester United, les Gunners ont le vent en poupe. Cette dynamique pourrait les aider dans le sprint final. Dans le même temps, les propriétaires du club ont déjà débloqué 150 millions d’euros pour le mercato estival. Arsenal sera l’un des clubs à suivre cet été car les Gunners vont se montrer actifs.

Les dirigeants d’Arsenal se préparent à passer à la deuxième partie de leur plan. En effet, dans son podcast, Fabrizio Romano a annoncé qu' Edu, le directeur sportif du club, cherchait à signer deux joueurs de niveau Ligue des Champions. Les Gunners devraient donc se positonner sur des joueurs de renom cet été. L’un d’entre eux pourrait être Gabriel Jesus. Étincelant hier soir lors de la demi-finale, l’attaquant brésilien est la priorité de Mikel Arteta.