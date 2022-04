OM Mercato : Un accord déjà scellé pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 13:48

OM Mercato : Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, Boubacar Kamara s’éloigne de plus en plus de Marseille.

OM Mercato : Boubacar Kamara a déjà choisi son futur club

Pur produit marseillais, Boubacar Kamara enchaîne de belles prestations à l’Olympique de Marseille. Une progression déroutante qui ne passe pas inaperçue en Europe et sa situation contractuelle réconforte un peu plus ses prétendants. Le jeune milieu de terrain polyvalent arrive au terme de son contrat en juin prochain avec l’ OM. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, il refuse toujours de signer un nouveau bail avec son club.

Pourtant, Boubacar Kamara assure à qui veut l’entendre qu’il n’a pas encore pris sa décision finale. Tout du moins, pas encore officiellement. Il est toujours en pleine « réflexion » sur la suite de sa carrière. De son côté, Pablo Longoria ne perd pas espoir. Le président de l’ OM continuera « jusqu’au bout » de tenter de convaincre le jeune joueur de rester à l’Olympique de Marseille. Mais cette démarche semble vouée à l’échec, car le principal concerné aurait déjà choisi sa future destination.

Boubacar Kamara d’accord pour rejoindre l’Atlético Madrid

Todo Fichajes assure que Boubacar Kamara aurait bel et bien un accord verbal avec l’Atlético Madrid. Le club madrilène était déjà intéressé par le Minot lors du dernier mercato estival et touche enfin au but pour sa signature. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les semaines afin de finaliser sa signature.

Même si rien n’est encore signé entre les deux parties, la source explique que l’Atlético Madrid est à présent convaincu que cet accord verbal se transformera bientôt en signature définitive. Reste désormais à savoir si Boubacar Kamara respectera cet engagement ou si un autre prétendant, tel que Aston Villa, parviendra à le faire changer d'avis. Pour l'heure, c’est bien l’Atlético Madrid qui a pris l’avantage dans ce dossier.