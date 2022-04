Montpellier HSC Mercato : Le MHSC a tranché sur l'avenir de Dall'Oglio

Publié par Thomas G. le 28 avril 2022 à 20:26

Montpellier HSC Mercato : Les Montpelliérains n'ont plus rien à jouer cette saison. Le président du MHSC a pris sa décision pour Olivier Dall'Oglio.

Montpellier HSC Mercato : Olivier Dall’Oglio en sait plus sur son avenir

La deuxième partie de saison désastreuse des Montpelliérains avait fait émergé des rumeurs sur Olivier Dall’Oglio. Certains supporters avaient même réclamé son départ. Les Héraultais n’ont pris que 11 points sur 45 possibles. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas gagné depuis 5 matchs.

Aujourd’hui dans les colonnes du journal L’Équipe, le futur de l’entraîneur héraultais est évoqué. Selon eux, il n’est pas en danger. La journaliste Syanie Dalmat a déclaré : « Au MHSC, où il a signé un contrat de trois ans, l’heure n’est pas à l’affolement, le maintien étant acquis. Dall’Oglio bénéficie encore du soutien de ses dirigeants. » L’entraîneur arrivé l'été dernier n’est donc pas menacé. Les dirigeants du MHSC lui font confiance pour ramener le club en première partie de tableau. Il reste quatre matchs aux Montpelliérains pour sauver leur deuxième partie de saison.

L'Europe, objectif de la saison prochaine

La saison prochaine, l’objectif pour les Montpelliérains est de retrouver l’Europe. La dernière fois que le MHSC s’était qualifié pour la Coupe d’Europe, c’était il y a dix ans, après le titre de champion de France. Le Montpellier HSC espère entreprendre un gros mercato estival pour se donner les moyens de son ambition.

Ainsi, les dirigeants ont déjà bouclé l’arrivée de Ronan Pierre-Gabriel et Théo Sainte-Luce. Le club de la Paillade va aussi recevoir un chèque de 33 millions d’euros qui devrait leur permettre de se renforcer. Ils souhaiteraient conserver Rémy Cabella et rapatrier Younès Belhanda. Les Héraultais comptent également sur des ventes pour renflouer ses caisses. Stephy Mavididi et Jonas Omlin sont les deux joueurs susceptibles de partir. L’argent reçu permettra aux Pailladins d’investir sur de nouvelles recrues. Enfin, le MHSC cherchera à prolonger son capitaine Téji Savanier.