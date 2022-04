OM Mercato : Mourinho veut jouer un vilain tour à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 17:56

OM Mercato : L'entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, prépare un mauvais tour contre Marseille qu’il s’apprête à mettre à exécution.

OM Mercato : Mourinho se positionne sur une cible de Marseille

Comme l’entraîneur Jorge Sampaoli l’a récemment avoué, l'Olympique de Marseille apportera quelques modifications à son effectif lors du prochain mercato estival. Le club marseillais compte se renforcer dans chaque compartiment, à commencer par la défense. William Saliba, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez se rapprochant d’un départ, il faudra nécessairement étoffer ce secteur de jeu.

C’est dans cette perspective que la direction de l’ OM a réactivé une ancienne piste défensive, celle menant à Éric Bailly. L’international ivoirien traverse une situation compliquée à Manchester United. Barré par une rude concurrence chez les Red Devils, le défenseur de 28 ans devrait aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. La direction de l’ OM s’est alors rapidement positionnée sur cette cible qu’elle affectionne depuis longtemps. Cependant, la presse italienne apporte aujourd’hui une mauvaise nouvelle pour l’ OM, indiquant que les Marseillais auront un concurrent de taille dans ce dossier. La Gazzetta dello Sport révèle que l’AS Rome de José Mourinho serait très intéressé par Éric Bailly.

Éric Bailly, une cible prioritaire pour l’AS Rome

Le caractère guerrier du défenseur de Manchester United intéresserait fortement le Special One. Selon la source, l’entraîneur de l'AS Rome aurait même fait de l’Ivoirien l’une de ses cibles prioritaires pour son prochain mercato. Ce qui complique un peu plus les plans de l’ OM. D'autant que José Mourinho connaît bien Éric Bailly. C’est lui qui l’avait attiré à Manchester United en juillet 2016. Le technicien portugais voudrait désormais l’avoir sous ses ordres en Serie A. Pour cela, il faudra sortir le chéquier. La valeur marchande d’Éric Bailly est estimée à environ 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Mais cette rude concurrence devrait faire grimper les enchères, d’autant plus que le FC Séville serait également sur ses traces.