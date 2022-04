OM - Feyenoord : La mise en garde de Sampaoli pour le retour

Publié par Ange A. le 29 avril 2022 à 01:26

OM - Feyennord : Jorge Sampaoli s’est projeté sur la demi-finale retour à Marseille après sa défaite à l’aller aux Pays-Bas.

OM - Feyenoord : Première défaite pour Marseille en C4

Fin de série pour l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conference. Depuis son entrée en lice en C4, l’OM n’a connu que la victoire en six sorties. Jeudi, la belle série a pris fin pour Marseille sur la pelouse de Feyenoord. Les Néerlandais ont remporté la demi-finale aller (3-2). Des réalisations de Gerson (28e) et de Bamba Dieng (40e) maintiennent les espoirs des Olympiens en vue du match retour. Coach de l’OM, Jorge Sampaoli estime que ce résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre. « On a été plus dominant dans l’ensemble du jeu, c’est la réalité. Sur l’ensemble du match, on a été la meilleure équipe », a lâché l’Argentin au micro de Canal Plus avant de se projeter sur le match retour.

Sampaoli annonce la couleur pour le retour au Vélodrome

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’attend à une revanche de ses poulains pour la seconde manche à l’Orange Vélodrome jeudi prochain. Pour cette rencontre, le coach de l’OM craint néanmoins que ses poulains n’affichent une certaine usure. Surtout qu’ils devront s’imposer par deux buts pour écarter leur adversaire. « Jeudi ça sera la revanche mais il y a forcément une grande usure physique pour les deux équipes, car il y avait beaucoup d’intensité », a indiqué Jorge Sampaoli.

Avant de retrouver Feyenoord, le technicien argentin devra également bien négocier un autre choc ce dimanche. Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais pour l’affiche de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une autre rencontre que le coach marseillais voudra remporter. Surtout que l’OM s’était incliné face à son rival lyonnais lors de leur dernière confrontation. « Ça a été un match très disputé [contre Feyenoord, ndlr] et on rejoue dimanche, un match très important », a prévenu le tacticien sud-américain.