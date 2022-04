RC Strasbourg Mercato : Stéphan avance sur un gros coup en defénse !

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 14:26

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA a déjà bouclé l'arrivée de Thomas Delaine du FC Metz. Il veut désormais bouclé la venue d'un latéral droit.

RC Strasbourg Mercato : Julien Stéphan veut solidifier sa défense

Après avoir bouclé la venue de Thomas Delaine, le RC Strasbourg avance sur une nouvelle piste en défense. Julien Stéphan veut reconstruire sa défense. Le RCSA pourrait de nouveau faire un coup à 0€. Avec la possible qualification en Coupe d’Europe, les dirigeants strasbourgeois cherchent à étoffer leur effectif. En effet, selon Romain Collet-Gaudin, le RC Strasbourg est intéressé par Gédéon Kalulu. Le latéral de 25 ans ne va pas prolonger son contrat avec l’AC Ajaccio. Les Corses réalisent une saison remarquable. 2es de Ligue 2, ils pourraient retrouver l’élite dix ans après l'avoir quitté. Gédéon Kalulu est l’un des grands artisans de cette réussite.

Julien Stéphan apprécie sa polyvalence, il peut jouer sur les deux côtés et en défense centrale. Les Strasbourgeois sont très actifs avant le mercato. Ils ont également contacté le Montpelliérain Junior Sambia et pourraient donc renforcer leur défense gratuitement avec la venue de Thomas Delaine et Gédéon Kalulu. Le RCSA devra trouver les bons arguments, car le défenseur d’Ajaccio est également en contact avec le FC Sochaux.

L’Europe en ligne de mire

Les hommes de Julien Stéphan sont en droit de rêver à la Coupe d’Europe. À 4 journées de la fin du championnat, ils sont 6es à 3 points du podium. Les Strasbourgeois pourraient se qualifier pour la première fois depuis 23 ans. Ce soir, ils affrontent le Paris Saint-Germain, qui a d'ores et déjà remporté son 10e titre en Ligue 1. Ce match sera un test pour le RCSA pour se jauger, avant de peut-être jouer la Coupe d’Europe l’an prochain. En cas de victoire face au PSG, ils reviendraient à hauteur du Stade Rennais et mettraient une pression supplémentaire sur leurs poursuivants.