OM Mercato : Après Feyenoord, un départ se confirme à Marseille

OM Mercato : Au lendemain de la défaite face à Feyenoord (3-2), Marseille a appris une mauvaise nouvelle. Une pépite va s’en aller.

OM Mercato : Une pépite marseillaise va partir

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé. L’entraîneur Jorge Sampaoli l’a lui-même avoué, « il y aura des départs » cet été. Même si le « plus important est de garder la base » et d’attirer trois ou quatre nouvelles recrues, l’ OM devrait perdre plusieurs éléments lors de la prochaine fenêtre. Et parmi les potentiels partants, le nom de Boubacar Kamaraest évoqué en tête de liste.

À deux mois de la fin de son contrat, le jeune milieu de terrain de l’ OM n'a pas encore prolongé et continue d’entretenir le mystère sur son avenir. Alors que sa direction aimerait bien prolonger son bail afin d’éviter qu’il parte gratuitement cet été, le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. Il maintient sa position inchangée. Et sa décision semble irrévocable, d’autant plus que Boubacar Kamara aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Accord confirmé entre Boubacar Kamara et l’Atlético Madrid

Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato confirme qu’il existe bel et bien un accord verbal entre Boubacar Kamara et l’Atlético Madrid. « Il y a un accord verbal en place entre l'Atlético de Madrid et Boubacar Kamara, mais je ne sais pas encore s'il a signé quoi que ce soit d’officiel », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Atletico Universe.

Boubacar Kamara s’apprête donc à quitter son club formateur pour découvrir la Liga la saison prochaine. Même si rien n’est encore signé entre les deux parties, les Colchoneros restent confiants et espèrent, avec un grand optimisme, que cet accord verbal se transformera bientôt en signature. Toutefois, l’Atlético Madrid devra rester sur ses gardes. Car Chelsea, la Juventus, Aston Villa ou encore le Borussia Dortmund tenteraient de chiper le jeune joueur de l’ OM.