OM-OL : Sampaoli reçoit un premier avertissement avant le choc

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 17:56

Le match OM-OL, prévu dimanche soir, promet d’être un choc intense. Les Lyonnais ont envoyé un premier avertissement à Jorge Sampaoli.

OM-OL : Peter Bosz prévient déjà Jorge Sampaoli

C’est une grosse semaine pour l’Olympique de Marseille. Frustré après sa défaite à Feyenoord (3-2), l’ OM aura l’occasion de renouer avec la victoire ce week-end. Les hommes de Jorge Sampaoli affrontent l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1. Les Marseillais auront à cœur de s’imposer face aux Rhodaniens devant le public bouillonnant du Vélodrome. Mais cette mission ne sera pas simple. Jorge Sampaoli le sait, ce sprint final s’annonce très compliqué. Et les Lyonnais sont déterminés à jouer un mauvais tour à l’ OM dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Présent en conférence de presse, Peter Bosz a été clair sur les ambitions de son équipe. L'entraîneur de l' OL compte remporter cet Olympico et ne craint pas l’ambiance chaude du Vélodrome. « J’aimerais qu'on joue à l'extérieur comme à la maison. Avec les quatre matchs restants, il y a beaucoup de choses à gagner. On va là-bas pour gagner », a-t-il prévenu.

L’Europe est encore possible pour l'OL

Rappelons que le match aller entre l’OL et l’ OM avait fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, cette confrontation avant été interrompu suit à un jet de projectile sur Dimitri Payet, avant d’être reporté à une date ultérieure. Finalement, cette rencontre s’est déroulée dans un Parc OL à huis clos et a été remportée par les Gones (2-1).

Sur une bonne dynamique après sa victoire (5-2) face au Montpellier HSC, Lyon arrivera donc dimanche au Vélodrome avec la ferme intention de repartir avec un précieux succès. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Thiago Mendes. « On va à Marseille pour gagner. Il reste quatre matchs qu'on doit tous prendre comme une finale. À nous de toutes les remporter, on doit donner le maximum de nous-mêmes jusqu'à la fin », a déclaré le milieu de terrain brésilien, persuadé que son équipe est capable de décrocher une place européenne d’ici la fin de la saison. Reste à savoir quelle sera la réaction de l’ OM. Rendez-vous pris dimanche soir à partir de 20h45 au Vélodrome.