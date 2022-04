OM Mercato : Accord proche, Longoria tient son futur attaquant

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 19:56

OM Mercato : Désireux de renforcer son effectif cet été, le président Pablo Longoria s’apprête à recruter un jeune attaquant de Ligue 1.

OM Mercato : Longoria proche de recruter Mohamed-Ali Cho

Comme Jorge Sampaoli l’a récemment indiqué, l’Olympique de Marseille va se renforcer lors du prochain mercato estival. Le club phocéen souhaite étoffer chaque secteur de jeu, à commencer son attaque. Plusieurs pistes sont déjà étudiées dans ce sens et l’une d’entre elles mène à Mohamed-Ali Cho. L’attaquant prometteur d’Angers SCO est une cible de longue date de l’OM. Le club marseillais avait tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, sans succès.

Cette première tentative manquée n’a pas pour autant refroidi les ardeurs marseillaises. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes se sont lancés à nouveau sur la piste de Mohamed-Ali Cho. Depuis plusieurs mois, des négociations ont débuté entre les différentes parties et l’ OM touche en fin au but pour la signature du jeune crack angevin.

Accord quasi bouclé entre l’OM et Angers pour Mohamed Ali-Cho

Selon les informations dévoilées par Le 10 Sport, puis confirmées par RMC Sport, les dirigeants marseillais et leurs homologues d’Angers SCO sont tout proches d'un accord pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Il faut dire que le club angevin ne ferme pas vraiment la porte à un départ de son jeune attaquant à une année de la fin de son contrat. Le média explique que l’ OM devrait boucler son transfert à hauteur de 12 millions d’euros avec quelques bonus à prévoir.

La direction marseillaise devra désormais trouver un terrain d’entente avec le principal concerné en vue de finaliser sa signature. Les négociations avec son entourage ont déjà débuté dans ce sens. Toutefois, le jeune joueur se laisse un temps de réflexion, car il se sait convoité par de nombreux clubs européens, et pas des moindres. Francfort, Leicester City, RB Leipzig, Borussia Dortmund, AC Milan, Atlético Madrid ou encore Chelsea seraient sur ses traces. Cette rude concurrence menace clairement l’ OM dans ce dossier, même si le club phocéen semble avoir une longue d’avance sur ses concurrents.