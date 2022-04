Strasbourg-PSG : Mauvaise nouvelle au Paris SG avant le match !

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2022 à 19:26

À quelques heures du match contre le RC Strasbourg comptant pour la 35e journée de Ligue 1, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour le PSG.

PSG : Leonardo touché par la Covid et absent du match à Strasbourg

Leonardo ne sera pas ce vendredi dans les tribunes du stade de la Meinau pour soutenir son équipe. En effet, d’après les informations relayées ces dernières heures par le quotidien Le Parisien, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a été testé positif à la Covid ce vendredi. « Positif au Covid-19, Leonardo ne sera pas présent ce vendredi soir à Strasbourg. Le directeur sportif suit le protocole et reste isolé à domicile. On lui souhaite un prompt rétablissement », a annoncé le journal régional. Après une première contamination en avril 2020, c’est donc pour la seconde fois que le dirigeant brésilien est déclaré positif au Covid-19. Le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi est donc placé à l'isolement pour respecter le protocole de l'hexagone. Une absence qui n’aura pas une grande incidence sur la rencontre.

Le groupe du Paris SG contre le RC Strasbourg

Une semaine après avoir validé son 10e titre de champion de France contre le RC Lens, le Paris Saint-Germain sera sur le terrain du stade La Meinau, ce vendredi à 21h, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, pour affronter le RC Strasbourg. Pour défier les hommes de Julien Stefan, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs. Comme la semaine dernière, Leandro Paredes (pubalgie), Mauro Icardi (quadriceps), Abdou Diallo (reprise) et Julian Draxler (ménisque) vont manquer à l’appel dans l’équipe parisienne. Colin Dagba (mollet) a également rejoint l'infirmerie. Layvin Kurzawa et les jeunes El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi n'ont pas été convoqués.

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier, Lavallée

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Nuno Mendes

Milieux : Verratti, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Michut, Simons

Attaquants : Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi.