AS Monaco Mercato : L'ASM veut relancer un ancien crack de Paris !

Publié par Thomas G. le 28 avril 2022 à 09:58

AS Monaco Mercato : L'ASM est lancée dans un sprint final avec l'espoir d'accrocher le podium. En parallèle, elle a déjà lancé son mercato.

AS Monaco Mercato : Un ancien espoir du PSG dans le viseur

Aurélien Tchouaméni est l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché. Il intéresse les plus grands clubs européens. L'AS Monaco garde un espoir de le conserver une saison de plus grâce à la Ligue des Champions. Néanmoins, les dirigeants monégasques ont déjà commencé à rechercher son successeur.

Selon L'Équipe, l’AS Monaco fait partie de la liste des intéressés de Tanguy Kouassi. Le joueur formé au PSG ne rentre plus dans les plans de son entraîneur Julian Nagelsmann. Les Bavarois, conscients de son potentiel, ont décidé de le prêter. Les bonnes relations entre le Bayern et Monaco pourrait faciliter la transaction. En effet, les deux clubs étaient tombés d’accord pour le prêt d’Alexander Nubel.

Tanguy Kouassi pourrait être le successeur d’Aurélien Tchouaméni. De plus, il peut aussi jouer en tant que défenseur central. La polyvalence du jeune joueur pourrait convaincre l’ASM de passer à l’action. Les Monégasques devront batailler, car le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont également intéressés. Le défenseur de 19 ans cherchera à relancer sa carrière après son départ du PSG. Depuis deux ans, il n’a eu que très peu de temps de jeu à Munich.

L’Europe pour sauver la saison

La saison des Asémistes auraient pu se terminer prématurément. L’abnégation des joueurs de Phillipe Clement en a décidé autrement. Ils ont enchaîné 6 victoires consécutives en écartant deux concurrents au podium. Une prouesse pour les Monégasques qui s'étaient retrouvés en milieu de tableau après l’élimination face au FC Nantes. La Coupe de France était un objectif mais les joueurs ont su se remobiliser pour se replacer en championnat.

Le podium offrirait un nouvel élan au club pour la saison prochaine. Les Monégasques sont au coude-à-coude avec le Stade Rennais et l’OGC Nice. Ils doivent impérativement gagner face à Angers SCO dimanche.