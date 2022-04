Bordeaux Mercato : Relégation, le plan d'urgence de Lopez dévoilé

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 06:04

Bordeaux : Avant-dernier de Ligue 1, le FCGB se rapproche de la Ligue 2. Sa relégation aura des conséquences désastreuses.

Bordeaux : Un important lifting annoncé chez les Girondins

Le mandat de Gérard Lopez débute mal chez les Girondins de Bordeaux. À cinq journées de la fin du championnat, le FCGB ne pointe qu’à la 19e place. Mercredi, les Girondins ont été tenus en échec par l’AS Saint-Étienne (2-2) dans le choc des mal classés. Alors que les chances de maintien du club au scapulaire s’amenuisent, L’Équipe croit savoir que l’exécutif bordelais préparerait déjà la descente des Girondins en Ligue 2. Celle-ci aura de lourdes conséquences au niveau financier comme l’indique le quotidien sportif. À défaut de déposer le bilan, les dirigeants du FCGB vont appliquer certaines mesures drastiques pour faire face à un déficit de 30 millions d’euros. Les joueurs et une centaine de salariés ne seraient pas épargnés par ce plan d’urgence.

Un été mouvementé en vue au FCGB

Le journal révèle notamment que Gérard Lopez ne compte pas conserver les gros salaires. Joshua Guilavogui et Marcelo Guedes, tous deux arrivés libres cet hiver ne seront pas retenus. La direction des Girondins de Bordeaux compte également sur certaines ventes pour renflouer ses caisses. Elle entend ainsi céder des éléments prometteurs comme Hwang Ui-Jo, Junior Onana et Alberth Elis.

D’autres vétérans en fin de contrat comme Jimmy Briand et Benoît Costil ne seront pas également prolongés cet été. De même, le journal croit savoir que le FCGB s’attend à de grosses ventes de ses anciens poulains. Il s’agit notamment d’Aurélien Tchouameni (AS Monaco) et de Jules Koundé (FC Séville). L’avant-dernier du championnat devrait bénéficier de 20% du montant de chaque transfert de ces deux internationaux tricolores.