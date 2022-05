OM-OL : La réponse ferme de Moussa Dembélé à Pau Lopez !

Publié par Timothée Jean le 02 mai 2022 à 13:55

Au cœur de plusieurs actions litigieuses lors du choc OM-OL (0-3), Moussa Dembélé a tenu à se défendre face aux propos de Pau Lopez.

OM-OL : Pau Lopez conteste l’arbitrage

Dimanche soir, l’Olympico a une nouvelle fois été marqué par des décisions contestées. Le premier but du match a été inscrit par Castello Lukeba (55e), malgré une lourde charge de Moussa Dembélé sur le gardien de but de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez. Dans la foulée, les Marseillais ont longtemps contesté l’ouverture du score, en vain. L’arbitre de la rencontre, M. Gautier, a maintenu sa décision, sans avoir à consulter la VAR. Dans la suite du choc, les Lyonnais ont corsé le score grâce à Moussa Dembélé (76e) et Toko Ekambi (88e). Les Gones l'emportent largement au Vélodrome 0-3.

À l’issue du choc OM-OL, les Marseillais l’ont mauvaise. Pau Lopez est revenu sur le vilain geste de Moussa Dembélé lors de l'ouverture du score. Le portier espagnol de l' OM n’a pas hésité à montrer les traces de blessure sur son bras droit, pour attester qu’il y avait bien faute. Cette scène du match est reprise en boucle par plusieurs commentateurs, dirigeants et supporters marseillais pour fustiger les décisions arbitrales du match. Cette situation a alors rapidement fait réagir l’attaquant lyonnais.

Moussa Dembélé : « Cela fait partie du foot, il y a des contacts »

Alors qu’il a marché involontairement sur le bras du portier, Moussa Dembélé estime que l’arbitre a pris la bonne décision. « La faute sur Pau Lopez ? Non du tout, je touche la balle, c'est lui qui vient sur moi. L'arbitre n'a pas sifflé faute, donc forcément il n'y a pas faute et il y a but. Cela fait partie du foot, il y a des contacts », a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.

Poursuivant, Moussa Dembélé est revenu sur le penalty non sifflé par l’arbitre après avoir manié le ballon dans la surface de récupération. « Les nouvelles règles disent que le bras qui est en appui n'est pas compté comme une main, donc il n'y a pas main », a-t-il ajouté. Ses propos ne devraient en aucun cas convaincre des Marseillais, frustrés par sa défaite au Vélodrome. C’est une très mauvaise opération pour l’Olympique de Marseille. Corrigé à domicile face à Lyon (0-3), l’ OM a grillé son joker dans la course à la Ligue des Champions. L’ OM ne compte plus que trois points sur son premier poursuivant, le Stade Rennais. Le club phocéen devra vite relever la tête à trois journées de la fin du championnat.