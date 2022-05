RC Lens Mercato : Patrick Vieira sur un joli coup au RCL

Publié par Ange A. le 02 mai 2022 à 06:10

RC Lens Mercato : Coach de Crystal Palace, en Premier League, Patrick Vieira s’intéresserait à un Lensois pour renforcer son milieu.

RC Lens Mercato : Crystal Palace sur un milieu du RCL

Bien que 8e de Ligue 1, le Racing Club de Lens réalise une bonne saison dans l’élite. Le RC Lens peut toujours rêver d’accrocher une place européenne au terme de la saison. Alors que la saison tire à sa fin, l’avenir de nombreux Sang et or fera parler en vue du prochain mercato. Outre le très courtisé Seko Fofana et le probable retour d’Arnaud Kalimuendo à Paris, Franck Haise pourrait en effet perdre d’autres éléments. Selon la presse anglaise, Crystal Palace s’intéresserait au profil de Cheick Doucouré. The Sun révèle un intérêt des Eagles pour le milieu de terrain du RCL. L’international malien est un indispensable au Racing.

Crystal Palace en pole pour signer Doucouré ?

Cheick Doucouré a rejoint le Racing Club de Lens en 2018 en provenance de l’AS Real de Bamako. L’international malien aux 8 capes s’est rapidement imposé dans le onze du RC Lens. Cette saison, il a disputé 34 matchs des Sang et or, dont 33 dans la peau de titulaire. Le Bamakois compte également un but et quatre passes décisives sur la campagne en cours. Suffisant pour taper dans l’œil de Patrick Vieira.

Le journal anglais assure que le coach de Crystal Palace en ferait même une priorité pour le prochain mercato. Le club londonien serait disposé à claquer 18 millions d’euros pour le milieu lensois. Actuel 12e de Premier League, Palace souhaite renforcer son entrejeu cet été avec le Malien de 22 ans. Lequel est encore sous contrat avec le club artésien jusqu’en 2024. Reste maintenant à savoir si la direction est disposée à vendre Doucouré cet été.