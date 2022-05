Barça Mercato : Xavi proche d'un gros coup en défense !

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 14:35

Barça Mercato : Les Blaugranas veulent recruter 3 défenseurs cet été. Ils seraient en négociations avancées avec un grand défenseur de Naples.

Barça Mercato : Le FC Barcelone négocie pour un grand défenseur

Les Blaugranas veulent solidifier leur défense cet été. Ainsi, de nombreux joueurs devraient arriver. En plus d’Andreas Christensen, César Azpilicueta pourrait également poser ses valises en Catalogne. De plus, le FC Barcelone pourrait faire un gros coup dans les prochains jours. Le journaliste espagnol Javi Miguel affirme que le Barça serait en négociations avancées avec Kalidou Koulibaly. Le recrutement du champion d’Afrique serait la priorité des Catalans lors du mercato estival.

L’international sénégalais veut quitter Naples pour franchir un cap. Il a refusé les offres de prolongations de contrat transmises par les Napolitains. Il a l’ambition de signer dans un gros club et de franchir un nouveau palier. L’intérêt du Barça arrive donc à point nommé pour lui. Les deux parties seraient proches d’un accord. Néanmoins, il reste un obstacle de taille, le club de Kalidou Koulibaly. Le Napoli réclame 40 millions d’euros pour céder le joueur. Une somme trop importante pour le Barça qui ne dispose pas des liquidités nécessaires pour accéder à cette demande. Le dossier ne fait que commencer, mais il pourrait se transformer en feuilleton estival pour le Barça.

Xavi prend les choses en main

En parallèle, Xavi a demandé à ses dirigeants de dégraisser l’effectif. Il ne compte plus sur certains joueurs qu’ils souhaitent voir partir. C’est le cas de Riqui Puig, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. En ce qui concerne Riqui Puig et Clément Lenglet, ils ont conservé une certaine cote sur le marché des transferts. Ils disposent d'une valeur marchande non-négligeable. Leurs transferts pourraient permettre au FC Barcelone de renflouer les caisses avant de réinvestir dans de nouvelles recrues. Le départ de l'international français pourrait directement contribuer à la venue de Kalidou Koulibaly.